Puno: universitario muere tras ser impactado por un rayo mientras pastoreaba sus animales

Un joven de 20 años identificado como Renso William Huanca Ticona perdió la vida luego de ser alcanzado por un rayo cuando pastoreaba a sus animales en la comunidad de Taya Taya, en la zona de Jacarapi, sector Coallaca.

El lamentable hecho ocurrió luego de que una tormenta eléctrica sorprendiera a los pobladores del distrito de Cabanillas, Lampa, Puno alrededor de las 2:00 p.m. El joven era estudiante de la carrera de ingeniería en la Universidad Nacional del Antiplano.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Qué sucedió con joven universitario?

De acuerdo con los testimonios de los familiares, el estudiante de 20 años salió como de costumbre a pastorear en los alrededores. En ese lapso de tiempo, la comunidad fue sorprendida por una fuerte granizada con tormenta.

Al caer la tarde y notar que el joven universitario no regresaba de pastorear, su padre, Alberto Huanca Paricahua, emprendió su búsqueda preocupado por la prolongada ausencia de su hijo. Tras recorrer la zona, encontró el cuerpo de su hijo.

Según información de la Policía Nacional, el cuerpo presentaba quemaduras, lo que reforzaría la hipótesis de que un rayo lo alcanzó de manera directa durante la tormenta.

Representantes del Ministerio Público realizaron las primeras diligencias en el lugar antes de trasladar el cadáver a la morgue de Juliaca, donde se practicará la necropsia correspondiente.

El trágico hecho ha generado preocupación entre los pobladores de Taya Taya y comunidades cercanas, quienes exigieron a las autoridades la instalación de pararrayos y otras medidas de seguridad ante el inicio de la temporada de lluvias, que cada año deja incidentes similares en zonas rurales expuestas a descargas eléctricas.