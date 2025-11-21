HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     
Sociedad

Juliaca, la ciudad donde se dispone de nueve mil silos en la vía pública en vez de servicios higiénicos

Proyecto integral de agua y desagüe en Juliaca quedó paralizado por corrupción en el gobierno de Pedro Castillo


Familias en Juliaca no cuentan con servicios higiénico, utilizan silos para sus necesidades fisiológicas.
Familias en Juliaca no cuentan con servicios higiénico, utilizan silos para sus necesidades fisiológicas. | URPI-LR | Liubomir Fernández

Roxana Vilca Roque, desde hace doce años, vive en la salida noroeste de Juliaca, en la salida hacia Cusco. Debido a que no tiene servicios de agua ni desagüe, hace uso de silos para sus necesidades fisiológicas. Al igual que ella, más de 300 mil habitantes de la ciudad calcetera padecen de servicios básicos desde hace 40 años.

En las 217 urbanizaciones cuyos habitantes viven en similar condición que Roxana Vilca, existen alrededor de nueve mil silos. Estas cabinas de desechos humanos, en algunos casos, incluso funcionan en el interior de viviendas y edificios. Los líquidos contaminaron las subterráneas.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: A un mes del estado de emergencia, homicidios en Lima y Callao no se detienen: 54 fallecidos bajo gobierno de José Jerí

lr.pe

Sin embargo, el proyecto integral de agua y desagüe que se pensó para revertir este problema quedó paralizado en el gobierno de Pedro Castillo porque los asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, querían dirigir la ejecución de la obra.

Según un audio, Salatiel Marrufo, el asesor del exministro de MVCS, Geiner Alvarado, coordinaba con el empresario Zamir Villaverde, la “repartija” del mencionado proyecto de saneamiento básico.

Crisóstomo Benique Apaza, expresidente del comité de agua y desagüe de Juliaca, dijo a La República que si la corrupción no hubiera intervenido el proyecto ya habría estado en al menos el 30 % de su ejecución. Explicó que debido a esta duración los dueños de casas abandonaron el inmueble para vivir alquilados porque ya no es digno vivir en tal condición.

PUEDES VER: Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

lr.pe

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) informó que en 2022 la licitación iba a estar a cargo de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), se detuvo y ahora el proceso está a cargo de empresas privadas contratadas por el Ministerio de Vivienda y Construcción.

Actualmente, se ejecuta el primer competente, el cual debe inaugurar el 20 de diciembre de 2025, que consiste en la ampliación de redes de desagüe para 500 familias en la salida a Lampa, Cusco, Arequipa y Puno.

El segundo componente el cual consiste en el mejoramiento del sistema de alcantarillado, construcción de agua potable, con su respectiva línea de conducción desde de Cabanillas a Lampa, y la ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, considerados como el tercer y cuarto componente respectivamente, recién se licitará.

La obra total demandará una inversión de 1700 millones de soles y beneficiará a 370 mil beneficiarios. Los dirigentes advirtieron que la obra debe ejecutarse paralelamente porque se necesita que el proyecto se ejecute cuanto antes. Los afectados prevén una marcha de protesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Por segunda vez roban quioscos escolares usando un martillo en Juliaca: pérdidas superan los 1.000 soles

Por segunda vez roban quioscos escolares usando un martillo en Juliaca: pérdidas superan los 1.000 soles

LEER MÁS
Juliaca: delincuentes armados asaltan a pareja y le roban 28 mil soles que habían ganado en un fondo pandero

Juliaca: delincuentes armados asaltan a pareja y le roban 28 mil soles que habían ganado en un fondo pandero

LEER MÁS
Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

Escolar queda en UCI tras ser atropellado: familia necesita S/ 15 mil para salvarlo en Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Intenso tráfico en Panamericana Norte: buses varados desde óvalo Tomás Valle con sentido hacia el sur

Intenso tráfico en Panamericana Norte: buses varados desde óvalo Tomás Valle con sentido hacia el sur

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS
Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025