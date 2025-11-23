HOYSuscripcion LR Focus

Examen de admisión de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac: Link para conocer la lista oficial de ingresantes

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) realiza su examen de admisión 2026-I este 23 de noviembre en sus sedes de Tamburco y otras filiales.

Examen de admisión de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
Examen de admisión de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | Foto: UNAMBA.

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apuríma (UNAMBA) desarrolla su examen de admisión 2026-I este domingo 23 de noviembre. La prueba se lleva a cabo en su sede principal de Tamburco y en sus otras filiales, en el departamento de Apurímac.

Los postulantes deberán llevar únicamente un lápiz N 2B, borrador y tajador. Además, entre los protocolos establecidos, tendrán que asistir con la vestimenta especificada y documentación obligatoria.

PUEDES VER: Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Nacional de Música: UNM ofrece 25 programas académicos para estudiantes de pregrado

Conoce los puntajes oficiales del examen de admisión UNAMBA 2026-I

La universidad ofrece dos modalidades de ingreso: ordinario y extraordinario. La primera está orientada a los postulantes egresados de Educación Secundaria, de la Educación Básica Regular (EBR) y Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), quienes rinden un examen de conocimientos para ingresar a la institución educativa. Los aspirantes también podrán rendir una evaluación de aptitudes, según requerimiento de las Escuelas Académicos Profesionales. Conoce la lista de ingresantes en el siguiente ENLACE.

Por otra parte, la prueba extraordinaria, que tuvo fecha el 21 de noviembre, otorga el ingreso directo al centro de estudios a los primeros puestos de secundaria, deportistas destacados acreditados por el Instituto peruano del Deporte (IPD), personas con discapacidad (según la Ley N° 2997), víctimas del terrorismo (Ley N.º 27277) y beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (PIR) según la Ley N.º 28592.

Carreras profesionales de la UNAMBA

Los postulantes a la UNAMBA podrán acceder a una de las siguientes nueve especialidades que ofrece la institución educativa:

Sede Abancay:

  • Administración
  • Ciencia Política y Gobernabilidad
  • Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Informática y Sistemas
  • Ingeniería de Minas
  • Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Sede Vilcabamba:

  • Ingeniería en Agroecología y Desarrollo Rural.

Filiales Cotabambas:

  • Administración
  • Ingeniería de Minas.

Filial Abancay

  • Ingeniería Civil.

Cada una de estas especialidades cuenta con un plan académico elaborado para ofrecer una formación completa, en sintonía con los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para el mercado laboral y las prioridades de crecimiento de la región.

