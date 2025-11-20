Examen Ascenso Docente 2025: cuándo es, dónde y más de la segunda prueba según el cronograma

La convocatoria para los concursos de docentes de este año marcará el desplazamiento de miles de maestros en todo el país. Los días domingo 16 y 23 de noviembre, los postulantes deberán acudir a sus respectivas sedes para rendir las evaluaciones que definirán tanto sus ascensos en la Carrera Pública Magisterial como el acceso a cargos directivos. El Ministerio de Educación (Minedu) informó que más de 130 mil docentes participarán en este proceso.

De acuerdo con la institución, cada etapa del concurso cuenta con fechas, requisitos y procedimientos específicos que los docentes deben revisar con anticipación. Uno de los pasos más importantes es verificar el local de evaluación asignado, trámite que se realiza a través del portal oficial del Minedu empleando solo el DNI del postulante y un código de seguridad.

¿Cómo consultar el local de evaluación del Examen Ascenso Docente 2025?

Los maestros inscritos podrán conocer su sede ingresando al enlace habilitado por el Minedu. El sistema solicitará el número de DNI y un código visual para confirmar la identidad del postulante.

Una vez completados los datos, el sistema mostrará la institución educativa o recinto donde el docente deberá rendir su examen.

Fechas clave: 16 y 23 de noviembre

La evaluación del 16 de noviembre corresponde al Concurso de Acceso a Cargos Directivos y Especialistas 2025, dirigido a más de 36 mil docentes a nivel nacional. Para esta jornada se habilitarán 73 locales, en los cuales los postulantes deberán presentarse puntualmente para competir por cargos de mayor responsabilidad dentro de sus instituciones o instancias intermedias.

Por otro lado, el 23 de noviembre se rendirá la prueba del Concurso de Ascenso de Escala Magisterial 2025, que reúne a más de 92 mil maestros. En esta fecha se utilizarán 156 sedes en todo el territorio nacional.

Cronograma del Concurso de Ascenso 2025–2026

El proceso de ascenso se desarrollará en varias etapas:

Inscripción: 15 al 28 de mayo de 2025

15 al 28 de mayo de 2025 Prueba nacional: 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 Resultados preliminares: 5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 Reclamos: 6 al 12 de diciembre de 2025

6 al 12 de diciembre de 2025 Resultados finales: 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 Etapa descentralizada: diciembre 2025 a febrero de 2026

diciembre 2025 a febrero de 2026 Publicación de ganadores: 5 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 Resoluciones de ascenso: 9 al 12 de febrero de 2026

9 al 12 de febrero de 2026 Inicio de vigencia: 1 de marzo de 2026

Con este proceso, el Minedu busca garantizar que los mejores perfiles ocupen puestos estratégicos y que los docentes sigan avanzando en su carrera.

