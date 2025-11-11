¿Postulas a Beca 18 este domingo 16 de noviembre? así será el riguroso control biométrico para examen de preselección

El próximo domingo 16 de noviembre, más de 90 mil jóvenes del Perú realizarán el Examen Nacional de Preselección (ENP) para acceder a una de las 20 mil vacantes del programa Beca 18-2026, administrado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Este proceso, considerado uno de los más importantes del sistema de educación superior, se realizará bajo un estricto control logístico y tecnológico para garantizar la transparencia y equidad en el examen.

Según Pronabec, las medidas de seguridad buscan evitar cualquier tipo de filtración o manipulación del material de evaluación. Las pruebas fueron elaboradas y almacenadas en espacios con vigilancia permanente las 24 horas, cámaras de seguridad, detectores de metales y equipos informáticos desconectados de redes. Cada examen será trasladado a los locales de aplicación bajo custodia notarial y policial.

Reglas estrictas durante la jornada de evaluación

El día del examen, los postulantes deberán presentar su DNI físico para ingresar a los locales designados. Además, se implementará verificación biométrica de identidad y se utilizarán detectores de metales para impedir el ingreso de dispositivos electrónicos.

Cada local contará con personal del Pronabec y del consorcio a cargo de la logística, así como especialistas que brindarán apoyo a los postulantes con discapacidad o para los que tengan alguna emergencia.

Una vez que finalicé el examen, los cuadernillos serán recolectados, sellados y enviados a una empresa especializada que procesará las respuestas mediante lectores ópticos, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y supervisión institucional.

¿Cuándo se publican los resultados del examen a Beca 18?

Los resultados del ENP se publicarán el 22 de diciembre de 2025 en la página oficial de Pronabec. Los postulantes que obtengan los puntajes más altos pasarán a la siguiente fase para postular a una de las becas integrales.

Beca 18 cubre todos los gastos académicos y personales del beneficio como matrícula, pensiones, titulación, materiales y entre otros. Este examen representa una oportunidad a miles de jóvenes.

