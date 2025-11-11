HOYSuscripcion LR Focus

¿Postulas a Beca 18 este domingo 16 de noviembre? así será el riguroso control biométrico para examen de preselección

El Pronabec implementará rigurosas medidas de seguridad y logística para garantizar la transparencia del examen, con vigilancia permanente y control tecnológico en los locales de evaluación.

Miles de jóvenes rendirán examen para acceder a Beca 18. Foto: difusión
Miles de jóvenes rendirán examen para acceder a Beca 18. Foto: difusión

El próximo domingo 16 de noviembre, más de 90 mil jóvenes del Perú realizarán el Examen Nacional de Preselección (ENP) para acceder a una de las 20 mil vacantes del programa Beca 18-2026, administrado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Este proceso, considerado uno de los más importantes del sistema de educación superior, se realizará bajo un estricto control logístico y tecnológico para garantizar la transparencia y equidad en el examen.

Según Pronabec, las medidas de seguridad buscan evitar cualquier tipo de filtración o manipulación del material de evaluación. Las pruebas fueron elaboradas y almacenadas en espacios con vigilancia permanente las 24 horas, cámaras de seguridad, detectores de metales y equipos informáticos desconectados de redes. Cada examen será trasladado a los locales de aplicación bajo custodia notarial y policial.

lr.pe

Reglas estrictas durante la jornada de evaluación

El día del examen, los postulantes deberán presentar su DNI físico para ingresar a los locales designados. Además, se implementará verificación biométrica de identidad y se utilizarán detectores de metales para impedir el ingreso de dispositivos electrónicos.

Cada local contará con personal del Pronabec y del consorcio a cargo de la logística, así como especialistas que brindarán apoyo a los postulantes con discapacidad o para los que tengan alguna emergencia.

Una vez que finalicé el examen, los cuadernillos serán recolectados, sellados y enviados a una empresa especializada que procesará las respuestas mediante lectores ópticos, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y supervisión institucional.

¿Cuándo se publican los resultados del examen a Beca 18?

Los resultados del ENP se publicarán el 22 de diciembre de 2025 en la página oficial de Pronabec. Los postulantes que obtengan los puntajes más altos pasarán a la siguiente fase para postular a una de las becas integrales.

Beca 18 cubre todos los gastos académicos y personales del beneficio como matrícula, pensiones, titulación, materiales y entre otros. Este examen representa una oportunidad a miles de jóvenes.

