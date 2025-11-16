Resultados del examen de admisión UNAAT 2026-I: link para ver lista completa de ingresantes

La Universidad Nacional Altoandina de Tarma (UNAAT) anunció la realización de su examen de primera selección 2026-I, dirigido a estudiantes que buscan una vacante en sus cuatro carreras profesionales. La evaluación se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre en el campus universitario de Huancucro, Acobamba.

Para este examen, los postulantes deberán cumplir estrictamente con los requisitos establecidos, incluyendo el ingreso en el horario y las restricciones de objetos permitidos. Asimismo, se han definido especificaciones en la vestimenta y documentación obligatoria que todo estudiante debe llevar consigo.

Conoce los puntajes oficiales del examen de admisión UNAAT 2026-I

La universidad ofrece dos modalidades de ingreso: ordinario y especial. La modalidad ordinaria está dirigida a egresados de educación secundaria, bachillerato y educación básica alternativa. Tras la culminación de la prueba, los resultados podrán ser visualizados en la página oficial de la casa de estudios a través del siguiente ENLACE.

Cabe resaltar que la modalidad especial comprende varias categorías: postulantes del Centro Preuniversitario (CEPRE), primeros puestos de educación secundaria, personas con discapacidad (según la Ley N.º 29973), víctimas del terrorismo (Ley N.º 27277), beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (PIR) según la Ley N.º 28592, deportistas calificados, postulantes por convenio, y traslados internos o externos.

¿Qué carreras profesionales ofrece la UNAAT?

Los postulantes podrán optar por una de las siguientes cuatro carreras profesionales:

Administración

Enfermería

Ingeniería Agroindustrial

Medicina Humana

Cada una de estas carreras cuenta con un plan de estudios estructurado para la formación integral de los estudiantes, alineado con las exigencias del mercado laboral y el desarrollo de la región.

