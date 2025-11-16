HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Resultados del examen de admisión UNAAT 2026-I: link para ver lista completa de ingresantes

La UNAAT ofrece modalidades de ingreso ordinario y especial, permitiendo a los estudiantes elegir entre Administración, Enfermería, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Humana.

Conoce los resultados del examen de primera selección 2026-I. Foto: UNAAT
Conoce los resultados del examen de primera selección 2026-I. Foto: UNAAT

La Universidad Nacional Altoandina de Tarma (UNAAT) anunció la realización de su examen de primera selección 2026-I, dirigido a estudiantes que buscan una vacante en sus cuatro carreras profesionales. La evaluación se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre en el campus universitario de Huancucro, Acobamba.

Para este examen, los postulantes deberán cumplir estrictamente con los requisitos establecidos, incluyendo el ingreso en el horario y las restricciones de objetos permitidos. Asimismo, se han definido especificaciones en la vestimenta y documentación obligatoria que todo estudiante debe llevar consigo.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Avance del 78% en la construcción e implementación del servicio de transporte universitario de la UNAAT

lr.pe

Conoce los puntajes oficiales del examen de admisión UNAAT 2026-I

La universidad ofrece dos modalidades de ingreso: ordinario y especial. La modalidad ordinaria está dirigida a egresados de educación secundaria, bachillerato y educación básica alternativa. Tras la culminación de la prueba, los resultados podrán ser visualizados en la página oficial de la casa de estudios a través del siguiente ENLACE.

Cabe resaltar que la modalidad especial comprende varias categorías: postulantes del Centro Preuniversitario (CEPRE), primeros puestos de educación secundaria, personas con discapacidad (según la Ley N.º 29973), víctimas del terrorismo (Ley N.º 27277), beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (PIR) según la Ley N.º 28592, deportistas calificados, postulantes por convenio, y traslados internos o externos.

PUEDES VER: Examen de admisión UNAAT 2025-1: revisa la fecha, horario y todo lo que debes saber para rendir la prueba

lr.pe

¿Qué carreras profesionales ofrece la UNAAT?

Los postulantes podrán optar por una de las siguientes cuatro carreras profesionales:

  • Administración
  • Enfermería
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Medicina Humana

Cada una de estas carreras cuenta con un plan de estudios estructurado para la formación integral de los estudiantes, alineado con las exigencias del mercado laboral y el desarrollo de la región.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Conoce la única universidad pública peruana que solo ofrece 3 carreras profesionales: ¿en dónde se ubica?

Conoce la única universidad pública peruana que solo ofrece 3 carreras profesionales: ¿en dónde se ubica?

LEER MÁS
Realizan labores académicas con docentes especialistas en ciencia y tecnología

Realizan labores académicas con docentes especialistas en ciencia y tecnología

LEER MÁS
Convocan a concurso público para nombramiento de docentes

Convocan a concurso público para nombramiento de docentes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Viacrucis y resignación: afiliados de EsSalud mueren en el intento de ser atendidos

Viacrucis y resignación: afiliados de EsSalud mueren en el intento de ser atendidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: resultados, conteo oficial, reacciones y cobertura minuto a minuto

Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: participación, incidencias y resultados de la consulta popular minuto a minuto

Alberto Fuguet: “Ahora hay muchos escritores que atacan a Trump y sus libros son mucho más conservadores que el gobierno de Bukele”

Sociedad

Temblor en Perú hoy, 16 de noviembre: ¿En qué lugar se produjo el epicentro del último movimiento sísmico de hoy, según reportó el IGP?

Resultados de La Tinka del domingo 16 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El 44 aniversario de La República: entre la tradición y la generación Z

6 precandidatos con investigaciones aspiran la vicepresidencia

Comisión de Ética evaluará denuncia contra Ariana Orué, congresista que usó a trabajador de su despacho como chofer personal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025