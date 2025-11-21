La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó la licencia institucional a la Universidad Nacional de Música (UNM), autorizando a la casa de estudios a ofrecer educación superior universitaria en sus tres sedes ubicadas en el Cercado de Lima. La medida fue formalizada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0027-2025-SUNEDU-CD, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el 20 de noviembre.

Con la licencia, la UNM podrá continuar su labor educativa, ofreciendo 25 programas académicos de pregrado en modalidad presencial, todos enfocados en la formación artística y profesional en música.

Evaluación y estándares de calidad

La obtención de la licencia institucional implicó un riguroso proceso de evaluación iniciado en marzo de 2024, en el que la Sunedu verificó el cumplimiento de todas las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Estas incluyen aspectos como su modelo educativo, la capacidad de gestión, infraestructura, plana docente, investigación y transparencia institucional.

Según el Informe Técnico de Licenciamiento, la UNM cuenta con planes curriculares actualizados, un modelo educativo especializado en música, infraestructura preservada (con locales en zona monumental y uno declarado patrimonio de la nación) y un cuerpo docente que cumplirá con un 25% de profesores a tiempo completo desde su segundo año de funcionamiento. Además, dispone de sistemas de gestión de investigación y servicios de bienestar estudiantil alineados con la normativa vigente, según indicó la entidad.

UNM deberá de cumplir permanecerá en constante supervisión

Aunque la autorización es permanente, la UNM deberá cumplir con una serie de compromisos que serán supervisados por la Sunedu. Entre ellos se encuentran la implementación progresiva de planes de accesibilidad para personas con discapacidad, la presentación de informes sobre contratación docente, la operación del Comité Institucional de Ética en Investigación y la incorporación de docentes investigadores inscritos en Renacyt.

La resolución también indica que la universidad debe mantener el cumplimiento continuo de las CBC para conservar la licencia otorgada. Este licenciamiento permitirá que los peruanos accedan a una institución pública con amplia experiencia en la formación de músicos, comprometida con la preservación y difusión del patrimonio musical del país.

