Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026
Los trabajos en La Molina abarcan 21.950 metros cuadrados de asfalto y se estima que concluirán en marzo de 2026, sujetos a posibles contratiempos. Se realizarán desvíos temporales durante el proceso.
- ¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?
- Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?
La Municipalidad de La Molina inició la renovación integral de la avenida Los Ingenieros, una de las vías más transitadas del distrito y que no había recibido una intervención de gran escala en las últimas dos décadas. La obra forma parte del plan de inversiones municipales previsto para el 2026 y busca mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular.
Los trabajos ya se encuentran en ejecución y abarcan una superficie cercana a los 21.950 metros cuadrados de asfalto. De acuerdo con el cronograma municipal, la intervención tendrá una duración aproximada de 60 días, por lo que se estima que la vía renovada sea entregada a inicios de marzo de 2026, siempre que no se presenten contratiempos durante el desarrollo de la obra.
TE RECOMENDAMOS
Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford
La Molina estableció puntos de desvío para culminar con la renovación de la av. Los Ingenieros en marzo. Foto: Gob.pe/Composición LR
PUEDES VER: Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos
Obras incluyen nuevo asfalto, veredas y rampas en la av. Los Ingenieros
La intervención contempla la demolición del pavimento deteriorado existente para dar paso a una nueva estructura vial compuesta por sub base, base y carpeta asfáltica. Esta nueva configuración busca ofrecer mayor resistencia al tránsito constante y mejores condiciones de circulación para vehículos particulares y transporte público.
Además del asfaltado, el proyecto incorpora la renovación de veredas a lo largo de la avenida, así como la construcción de rampas destinadas a personas con discapacidad. Estas mejoras apuntan a optimizar la accesibilidad peatonal y a adecuar la infraestructura a estándares actuales de movilidad urbana.
PUEDES VER: Bypass Las Torres iniciará su marcha blanca en enero tras meses de caos vehicular, anuncia la Municipalidad de Lima
Cierres parciales y desvíos temporales por trabajos en tramos de la av. Los Ingenieros
Debido a la envergadura de las obras, se dispuso el cierre parcial de la avenida Los Ingenieros en dos tramos específicos: entre las avenidas Separadora Industrial y Constructores, y entre Javier Prado y La Fontana. Ante esta situación, se recomendó a los vecinos y conductores tomar rutas alternas mientras duren los trabajos.
Para minimizar la congestión vehicular, la municipalidad habilitó el uso de los carriles del lado opuesto en doble sentido de circulación. Estas medidas temporales se mantendrán vigentes hasta la culminación de la obra, como parte de la estrategia para garantizar la continuidad del tránsito en la zona.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.