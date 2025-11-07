HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre de familia con discapacidad cumple su sueño de estudiar confección textil tras alcanzar beca Pronabec: "Logré superarme"

Sonia Cáceres Gutiérrez, de 41 años y originaria de El Porvenir, Apurímac, ha ganado la Beca Inclusión Técnico Productiva de Pronabec. Sueña con abrir su propio taller luego de finalizar sus estudios.

Sonia Cáceres Gutiérrez (41) sufrió un accidente que le provocó la pérdida de uno de sus brazos.
Sonia Cáceres Gutiérrez (41) sufrió un accidente que le provocó la pérdida de uno de sus brazos.

Sonia Cáceres Gutiérrez, originaria del distrito de El Porvenir, en la provincia de Chincheros, región Apurímac, tiene 41 años y una fuerte determinación por cumplir sus sueños. Es madre de dos y, tras ganar una la Beca Inclusión Técnico Productiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), actualmente se encuentra estudiante el curso de capacitación en Patronaje, corte y confección textil en el Instituto de Moda Chio Lecca.

Hace un tiempo, ella sufrió un trágico accidente que le provocó la pérdida de uno de sus brazos y dolores fuertes en la columna. El hecho debilitó gravemente su salud mental. "Después del accidente me sentí desolada y sin esperanzas", contó.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

No obstante, asegura que gracias apoyo de su familia y su determinación por salir adelante, logró pasar esa etapa difícil de su vida. "El bordado me permitió superar mis problemas y encontrar en ella una nueva pasión", añadió.

PUEDES VER: Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Aprendió el arte del bordado desde pequeña

Sonia cuenta que creció en una familia de agricultores y ganadores en su natal Apurímac. Fue su madre quien le enseñó el arte de la confección textil y el bordado. Tradición que se ha mantenido en su familia por generaciones. "Mi madre nos enseñó a mí y a mis hermanas a bordar con muchos colores, ella hilaba la lana de oveja para tejer mantas y ponchos", detalla.

Ella llegó a Lima a los 15 años en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, no contaba con los recursos económicos necesarios para estudiar una carrera profesional, por lo que se dedicó al cuidado del hogar y a trabajos de limpieza. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando cayó desde el cuarto piso de la vivienda donde residía, hecho que le generó una profunda depresión, recuerda.

"Para una persona que está sana, que de repente te pase un accidente, causa frustración. Yo busqué ayuda porque mis hijos me veían mal. Me decían que les ponía triste verme así. Ellos me motivaron. Logré superarme", detalla para La República.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Su sueño es abrir su propio negocio

Ahora, gracias a la beca, Sonia ha vuelto a soñar. Residente del distrito de Villa El Salvador, cuenta que, por el momento, no cuenta con los recursos suficientes para adquirir su propia máquina textil, aunque no pierde la esperanza.Comenta que, durante los cuatro meses que dura el curso, confía en que al finalizar podrá encontrar un empleo estable que le permita desarrollar todas sus capacidades y concretar su meta de tener su propio negocio.

"Ahora que estamos yendo a estudiar tenemos todas las máquinas, pero yo todavía no tenga esa posibilidad comprarme una. Más adelante, poco a poco, quizás pueda ir juntando para comprarme mi propio equipo y solventar mis gastos. Mi sueño es tener mi propio taller y todas las máquinas necesarias. Los sueños se hacen realidad ", enfatiza.

