Sociedad

Se amplía estado de emergencia en Lima y Callao: ¿hasta cuándo durará la medida para enfrentar la criminalidad?

José Jerí aseguró que su gestión logró contener el avance de la criminalidad en el país gracias a la implementación del estado de emergencia. No obstante, especialistas en seguridad ciudadana continúan cuestionando la eficacia de esta medida.

José Jerí confirmó la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: Carlos Félix / La República
José Jerí confirmó la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: Carlos Félix / La República

Durante la instalación de un centro de comando temporal en el Callao, el presidente de la República, José Jerí, anunció que el estado de emergencia en Lima y la Provincia Constitucional del Callao se ampliará pocos días antes de cumplirse los 30 días desde su inicio. Esta disposición, vigente desde el 22 de octubre, forma parte del plan del Ejecutivo para enfrentar el avance de la delincuencia en el país.

“El estado de emergencia va a continuar”, afirmó el jefe de Estado, quien aseguró que su gestión logró contener el crecimiento de la criminalidad desde su juramentación. La medida responde a lo estipulado en el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que restringe determinados derechos constitucionales y establece la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

¿Hasta cuándo se mantendrá el estado de emergencia?

La medida, implementada desde el 22 de octubre de 2025 con una duración inicial de 30 días calendario, se mantendrá vigente al confirmarse su extensión. Según el artículo 137 de la Constitución, puede prolongarse hasta un máximo de 60 días sin necesidad de una nueva norma, lo que proyecta su vigencia, como mínimo, hasta el 20 de diciembre.

Este régimen de excepción implica la suspensión de derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión en toda la jurisdicción de Lima y el Callao.

¿Qué dijo José Jerí?

El presidente ratificó que el estado de emergencia continuará como parte de su estrategia para desarticular a las organizaciones criminales. “No nos estamos amilanando ante la delincuencia. Ante cualquier acción del Estado, ellos reaccionan. Es evidente que estamos en una guerra contra estas mafias”, declaró durante su visita al Callao.

Añadió que, desde que asumió el mando el 10 de octubre, su administración logró contener los delitos violentos. “Las cifras que encontramos estaban en alza. Hoy se ha frenado el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad. El siguiente paso es reducirla”, sostuvo.

¿Es eficaz el estado de emergencia?

Tras confirmarse la prórroga de la medida, César Ortíz, especialista en seguridad ciudadana, cuestionó su eficacia, señalando la persistencia de actos criminales. “A diario se reportan asesinatos, extorsiones a choferes y cobradores. ¿Dónde están la PNP y las Fuerzas Armadas?”, expresó.

Ortíz criticó además que, pese al poco tiempo de Jerí en la presidencia, no haya evidenciado una estrategia sólida para combatir la inseguridad. “Tiene una visión de corto plazo que no resolverá la ola delictiva. Si no se implementan políticas claras, 30 días más no cambiarán nada”, indicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

