Sociedad

Nuevo ataque en SMP: sujetos armados balean el patio de maniobras de la empresa de transporte El Rápido

Es el tercer ataque contra empresas de transporte en solo 72 horas. Autoridades avanzan con las investigaciones que permitan identificar a los responsables.

Sujetos llegaron en la madrugada y abrieron fuego contra el portón del recinto donde se guardan las unidades de transporte. Foto: Composición LR
Sujetos llegaron en la madrugada y abrieron fuego contra el portón del recinto donde se guardan las unidades de transporte. Foto: Composición LR

La madrugada de este martes 18 de noviembre se registró un nuevo ataque contra la empresa de transporte El Rápido en San Martín de Porres. Sujetos armados llegaron hasta la zona donde opera la compañía y abrieron fuego contra sus instalaciones, generando preocupación entre los transportistas que cubren la ruta que conecta con Huachipa y San Juan de Lurigancho.

Según información, los disparos impactaron en el portón principal del lugar, donde se guardan los vehículos que cubren la ruta habitual de esta compañía. Pese a la magnitud del ataque, afortunadamente no se registraron heridos.

PUEDES VER Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

Atacan patio de maniobras de la empresa El Rápido

De acuerdo a relatado por algunos testigos, unos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el patio de maniobras y dispararon directamente contra el portón metálico. Las autoridades contabilizaron en la zona hasta ocho casquillos de bala, mientras que en la entrada del recinto se evidenciaban al menos seis orificios.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acordonaron el lugar para iniciar con las investigaciones. Vienen recabando imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los responsables. De momento el lugar permanece cerrado y las unidades no han salido a operar.

PUEDES VER Capturan a miembros de ‘Los Rápidos y Furioso de Huandoy’: habrían planeado atentar contra alto mando de la PNP

No es la primera vez que la empresa es atacada

En julio, un conductor de la misma empresa perdió la vida cuando la unidad en la que trabajaba fue atacada mientras se encontraba en ruta. Desde entonces, la compañía se ha convertido en una de las tantas que viene siendo extorsionada por bandas dedicadas a este delito.

Además, este nuevo ataque se suma a otros ocurridos en los últimos días. Es el tercero registrado en solo 72 horas, luego de que días atrás se reportara que un bus de la empresa San Germán también fue baleado en San Martín de Porres, hecho que dejó herido a su conductor.

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

