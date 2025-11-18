Nuevo ataque en SMP: sujetos armados balean el patio de maniobras de la empresa de transporte El Rápido

Sujetos llegaron en la madrugada y abrieron fuego contra el portón del recinto donde se guardan las unidades de transporte. Foto: Composición LR

Sujetos llegaron en la madrugada y abrieron fuego contra el portón del recinto donde se guardan las unidades de transporte. Foto: Composición LR

La madrugada de este martes 18 de noviembre se registró un nuevo ataque contra la empresa de transporte El Rápido en San Martín de Porres. Sujetos armados llegaron hasta la zona donde opera la compañía y abrieron fuego contra sus instalaciones, generando preocupación entre los transportistas que cubren la ruta que conecta con Huachipa y San Juan de Lurigancho.

Según información, los disparos impactaron en el portón principal del lugar, donde se guardan los vehículos que cubren la ruta habitual de esta compañía. Pese a la magnitud del ataque, afortunadamente no se registraron heridos.

Atacan patio de maniobras de la empresa El Rápido

De acuerdo a relatado por algunos testigos, unos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el patio de maniobras y dispararon directamente contra el portón metálico. Las autoridades contabilizaron en la zona hasta ocho casquillos de bala, mientras que en la entrada del recinto se evidenciaban al menos seis orificios.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acordonaron el lugar para iniciar con las investigaciones. Vienen recabando imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los responsables. De momento el lugar permanece cerrado y las unidades no han salido a operar.

No es la primera vez que la empresa es atacada

En julio, un conductor de la misma empresa perdió la vida cuando la unidad en la que trabajaba fue atacada mientras se encontraba en ruta. Desde entonces, la compañía se ha convertido en una de las tantas que viene siendo extorsionada por bandas dedicadas a este delito.

Además, este nuevo ataque se suma a otros ocurridos en los últimos días. Es el tercero registrado en solo 72 horas, luego de que días atrás se reportara que un bus de la empresa San Germán también fue baleado en San Martín de Porres, hecho que dejó herido a su conductor.

