SUSALUD multa a Oncosalud con más de S/540 mil por negar fármaco oncológico vital a paciente con cobertura integral
La entidad concluyó que la aseguradora negó injustificadamente un fármaco esencial, incumplió las condiciones de su plan oncológico y mantuvo cambios de cobertura sin informar.
SUSALUD sancionó a la aseguradora Oncosalud con una multa de 101 UIT, equivalente a S/ 540 350, por negarle un medicamento vital a una paciente con cáncer que contaba con el plan Oncoplus, el cual ofrecía cobertura integral. Según la entidad, la empresa vulneró el derecho a la salud de la afiliada luego de que, tras recibir la receta de olaparib el 15 de enero en la Clínica Delgado, Oncosalud le informara al día siguiente que el fármaco no estaba cubierto.
Para SUSALUD, la conducta de la aseguradora también fue incompatible con las condiciones del plan contratado y con la Ley Nacional del Cáncer, que garantiza la cobertura integral del tratamiento oncológico.
Oncosalud no comunicó cambios en sus planes de seguro
Tras recibir la denuncia el 5 de febrero de 2025, la Intendencia de Protección de Derechos en Salud verificó las presuntas vulneraciones y derivó el caso a la Intendencia de Fiscalización y Sanción. Luego de revisar contratos, respuestas oficiales y el historial de actualizaciones del plan Oncoplus, la entidad concluyó que Oncosalud modificó la lista de medicamentos cubiertos en 2022, 2023, 2024 y 2025, sin comunicar adecuadamente dichos cambios.
La institución también cuestionó que dicha lista no estuviera disponible de manera accesible en la página web de la aseguradora, pues obligaba al usuario a navegar por varias secciones antes de encontrarla, pese a tratarse de información que debe ser pública y de fácil consulta. En su resolución final, SUSALUD advierte que la negativa de cobertura generó un “ahorro económico” para la empresa, lo que agrava la falta al evidenciar un beneficio financiero obtenido a costa del tratamiento de la usuaria.
Supervisión revela reiteradas faltas de Oncosalud
En septiembre, SUSALUD inició una supervisión a Oncosalud debido a múltiples denuncias por falta de cobertura en planes oncológicos. Por lo que la entidad revisó 40 contratos para verificar si cumplía con la normativa vigente.
Las observaciones iniciaron desde el 2018 y 2025, cuando la aseguradora acumuló 167,5 UIT en multas por cobros indebidos, cambios tarifarios no informados y negativas de cobertura, aunque solo ha pagado S/ 37.450 porque la mayoría de sanciones fueron judicializadas.
En 2024, la aseguradora reportó 10.094 quejas, superando ampliamente a EsSalud (5.103) y al SIS (3.259), convirtiéndose en la entidad con más reclamos del sector.
