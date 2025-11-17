El presidente del directorio de la Línea 1 del Metro de Lima señaló que era importante la ampliación de la cantidad de trenes de este medio de transporte. | Foto: Difusión

El presidente del directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, Manuel Wu, no descartó la posibilidad de aumentar el precio del pasaje con el objetivo de adquirir más trenes. Informó que el financiamiento para las mejoras del Metro de Lima será debatido el próximo año con los ministerios de Economía y Transportes, con miras a implementar nuevas cocheras operativas y otras obras eléctricas. Este tema fue abordado durante el 38.º Congreso Anual de la Asamblea General de ALAMYS, donde Wu expuso la situación actual del Metro y destacó la necesidad de ampliar su capacidad operativa.

Según indicó, el objetivo es atraer a más personas usuarias a este medio de transporte. “Actualmente transportamos a más de 600.000 personas y queremos alcanzar el millón”, afirmó. Esta meta cobra mayor relevancia ante la futura conexión con la Línea 2 y el Metropolitano en la Estación Grau.

También mencionó que el equipo trabaja en mejoras técnicas de infraestructura en las estaciones, así como en el incremento de la flota de trenes necesarios para atender la demanda de las personas usuarias, ante la actual sobrecarga que se registra en algunas estaciones, donde las colas y la falta de espacio se han vuelto habituales.

Se evalúa extensión de la Línea 1 hacia Jicamarca en Lima Norte

Como parte de la visión a largo plazo, Wu mencionó que se evalúa una posible extensión de la Línea 1 hacia Jicamarca, en Lima Norte. Esta alternativa aún se encuentra en fase preliminar y forma parte de los estudios que desarrollan la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) para futuras ampliaciones del sistema.

Asimismo, remarcó que toda la atención está centrada en resolver los aspectos técnicos y en garantizar la seguridad del servicio, ante el crecimiento sostenido del número de personas usuarias.

¿Cuántas estaciones tiene la Línea 1 del Metro de Lima?

La Línea 1 del Metro de Lima cuenta, actualmente, con 26 estaciones que inicia desde el Parque Industrial de Villa El Salvador hasta Bayóvar en San Juan de Lurigancho (SJL).

Villa El Salvador

Parque Industrial

Pumacahua

Villa María

María Auxiliadora

San Juan

Atocongo

Jorge Chávez

Ayacucho

Cabitos

Angamos

San Borja Sur

La Cultura

Arriola

Gamarra

Miguel Grau

El Ángel

Presbítero Maestro

Caja de Agua

Pirámide del Sol

Los Jardines

Los Postes

San Carlos

San Martín

Santa Rosa

Bayóvar

