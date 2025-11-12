HOYSuscripcion LR Focus

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sociedad

Ministerio de Trabajo declara improcedente huelga de trabajadores del INPE, pero sindicato no dará marcha atrás este 13 de noviembre

Más de 6.000 trabajadores penitenciarios de los 69 establecimientos a nivel nacional acatarán una huelga indefinida, en protesta por la falta de atención del Ejecutivo al pliego de reclamos. Gremio exige el cumplimiento de pagos y mayores medidas de seguridad en las carceletas.

Sindicato de trabajadores del INPE iniciarán huelga nacional indefinida este 13 de noviembre. Foto: archivo / La República
Sindicato de trabajadores del INPE iniciarán huelga nacional indefinida este 13 de noviembre. Foto: archivo / La República

En un reciente comunicado oficial, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) junto al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declararon improcedente la huelga anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP), prevista para este jueves 13 de noviembre. Según las autoridades, la medida no puede llevarse a cabo debido al actual estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí.

Sin embargo, en declaraciones a La República, representantes del gremio cuestionaron la decisión de dicho Ministerio y del INPE, asegurando que ambas entidades evitaron resolver el pliego de reclamos que el gremio viene presentando desde hace varios años. Por ello, aseguraron que no darán marcha atrás a la huelga nacional indefinida convocada en los 69 centros penitenciarios del país.

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para madre de alias El ‘Monstruo’

Una vocera del SINTRAP señaló que, durante la reunión extraordinaria realizada el 12 de noviembre con altos funcionarios del Estado, se rechazaron las demandas de más de seis mil trabajadores penitenciarios. El gremio exige avances concretos en acuerdos previamente establecidos, los cuales incluyen el incremento salarial, bonificaciones por alto riesgo laboral y mejoras urgentes en la infraestructura de los centros penitenciarios.

Comunicado del Ministerio de Trabajo y el INPE. Fuente: Instagram del INPE

Comunicado del Ministerio de Trabajo y el INPE. Fuente: Instagram del INPE

Por su parte, el secretario general de SINTRAP, Ángel Llancari, advirtió que este 13 de noviembre todos los penales del país serían cerrados. Esta medida afectaría directamente a los internos, impidiéndoles recibir visitas de familiares y abogados, y paralizando las diligencias judiciales programadas por el Poder Judicial. Además, se suspendería el ingreso de paquetes y productos a los economatos. Como consecuencia, señala, las carceletas colapsarían debido a la falta de traslados, generando un grave riesgo para la seguridad nacional.

