Gobierno de José Jeri anuncia que estado de emergencia se extenderá en Lima y Callao

José Jerí tomó la decisión frenta a la alta ola de criminalidad que afronta el Perú. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

El presidente de la República, José Jerí, anunció que el estado de emergencia en Lima y Callao se extenderá como una medida para frenar el aumento de la criminalidad e inseguridad ciudadana que afronta el Perú.

La decisión fue tomada a pocos días de que se cumpla los 30 días de la medida original que entró en vigor el último 22 de octubre. Sin embargo, desde aquel momento, de acuerdo con las cifras sel Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) se ha reportado más de 180 asesinatos en el país.

“Estamos en el día 26 del estado de emergencia en Lima y el Callao. Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar, no nos estamos amilanando ante la delincuencia", dijo el jefe de Estado.

Noticia en desarrollo...