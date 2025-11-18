HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Sociedad

Escolares de 15 y 16 años ganaron medalla de oro en Olimpiada Panamericana de Matemática para mujeres en Brasil: se enfrentaron a 15 países de América Latina

Delia Esteban Vilches y Gianella Camacho García dejaron sus ciudades natales de Chincha y Pisco para viajar a Lima y preparase para la competencia internacional. Tras vencer a las otras 15 delegaciones, las alumnas del colegio Prolog ganaron la medalla de oro.

Gianella Camacho y Delia Faviana Esteban Vilches ganaron la medalla de oro en la Olimpiada PAGMO 2025.
Gianella Camacho y Delia Faviana Esteban Vilches ganaron la medalla de oro en la Olimpiada PAGMO 2025. | Foto: composición LR/ Colegio Prolog

Delia Faviana Esteban Vilches y Gianella Camacho García, alumnas becadas de tercero y cuarto de secundaria del colegio Prolog dejaron en alto el nombre del Perú al ganar la medalla de oro en la quinta edición de la Olimpiada Panamericana Femenina de Matemática (PAGMO) 2025, realizada en Brasil. Pese a ser la primera vez que ambas jóvenes representan al país en una competencia internacional, su talento y disciplina les permitieron vencer a las delegaciones de los 15 países de América que participaron de esta prestigiosa competencia internacional.

El camino hacia la medalla de oro no fue fácil para las talentosas estudiantes. Tanto Delia como Gianella tuvieron que dejar sus ciudades natales, Chincha y Pisco, respectivamente, y trasladarse a Lima con el propósito de fortalecer su preparación en matemáticas y entrenar intensamente para la competencia.

PUEDES VER: Estudiantes de VMT colocan en alto el nombre de Perú con medallas de oro y plata en competencia internacional de Física, Astronomía y Astronáutica

lr.pe

"Tuve que mudarme a Lima para tener un mejor entrenamiento en las matemáticas, fue difícil dejar parte de mi familia, mis abuelos, mis tías, mis primos y amistades", comentó Gianella. "(En mi caso) me mudé a una residencia ofrecida por mi colegio en Lima, y dejar a mi familia en Chincha, donde pude obtener clases de olimpiadas, que no habían en mi ciudad. (Fue complicado) el traslado de Chincha a Lima, y viceversa, de cada semana, ya que tengo que levantarme de madrugada para llegar a Lima a las 7 am" sostuvó Delia.

Ambas estudiantes dejaron sus ciudades natales para viajar a Lima y prepararse para la competencia. Foto: composición LR/Colegio Prolog

Ambas estudiantes dejaron sus ciudades natales para viajar a Lima y prepararse para la competencia. Foto: composición LR/Colegio Prolog

¿Quiénes son Delia Esteban y Gianella Camacho, ganadoras del oro en el PAGMO 2025?

Delia Faviana Esteban Vilchez es una joven estudiante de 16 años, hija de padres docentes, que actualmente cursa el cuarto año de secundaria en el colegio Prolog. Desde hace dos años inició su preparación en el ámbito de las olimpiadas de matemáticas, demostrando desde entonces un notable talento y dedicación.

PUEDES VER: Estudiante peruano de la UNI ganó medalla de oro en olimpiadas de matemáticas en EEUU

lr.pe

Gianella Fernanda Camacho García es la menor de la delegación. Con tan solo 15 años, cursa el tercer año de secundaria. Su formación en matemáticas comenzó desde pequeña, al insistir en participar en el círculo matemático de su colegio.

"Cuando estaba en segundo grado me enteré en mi colegio de Pisco que había un círculo matemático, pero yo no sabía ni multiplicar. (Igual) quería ser parte, pero la selección ya había pasado y no me dejaron. Yo insistí todo el año hasta que me aceptaron en tercer grado y ese año gané medalla de plata en Conamat", explicó.

El esfuerzo y talento de Delia y Gianella no solo las llevaron a lo más del podio de esta competencia internacional, sino que se han convertido en un ejemplo para miles de escolares peruanos.

