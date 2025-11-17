Mafer Reyes, vigente campeona de los Juegos Panamericanos, quiere ingresar a la historia del surf peruano. La reina del longboard conquistó las olas de Guatemala, tras romperla en el circuito ALAS Global Tour 2025 y lograr la triple corona (título continental, oro sudamericano y ALAS) La figura de la selección peruana de surf, a sus 27 años, recibió los Laureles Deportivos y se convirtió en la única deportista nacional en lograr dos podios en el Mundial ISA.

Su modalidad no estará en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, pero buscará la medalla de oro en los históricos Juegos Bolivarianos Lima- Ayacucho 2025. Por este motivo, La República Deportes conversó en exclusiva con Mafer Reyes previo al importante torneo que arranca este sábado 22 de noviembre.

¿Cómo te vienes preparando para los Juegos Bolivarianos?

La clave es competir y estar constantemente en torneos, ya que ayuda en la parte física y metal al momento de estar dentro del agua. Son 20 o 15 minutos para dar el máximo nivel. La verdad es todo un entrenamiento lo que uno tiene que hacer para tener buenos resultados en los Juegos Bolivarianos en Punta Rocas. Alas Pro Tour no solamente es un campeonato, sino también sirve como preparación e incluso tiene bunas olas y un clima similar al de Perú.

¿Mafer Reyes va por la meda de oro a los Juegos Bolivarianos?

Somos locales y me encantaría lograr un podio. Increíblemente, son mis primeros Juegos Bolivarianos. La primera vez que pude asistir a este evento fue en Trujillo 2013, en Huanchaco, pero estuve de espectadora, ya que era muy chica. La verdad que he estado esperando por mucho tiempo los Juegos Bolivarianos, pues es un título o una medalla que me falta coleccionar. Todos soñamos con un oro de todas maneras y es un sueño pendiente, pero me gusta vivir presente e ir paso a paso y día a día.

¿Recibes el apoyo adecuado del IPD o FENTA?

Siempre de menos a más, tampoco para decir que no hay apoyo, pero ha ido mejorando. Bueno, la verdad que todos los presidentes siempre me han abierto las puertas y tampoco he tenido problemas con la Federación Peruana de Tabla. El IPD no solo te respalda en el ciclo olímpico, sino también cuenta con un programa rumbo a Lima 2027 y eso me permite estar activa compitiendo. Además, la base de entrenamientos ayuda en mi preparación.

Entonces, esperemos que estos programas sigan avanzando y no se queden hasta el 2027 o se enfoquen solamente en Lima. Sin duda, estadísticamente, tenemos mejores logros y medallas para el Perú. Creo que la clave es una buena comunicación, el respaldo de las autoridades y las marcas.

¿La selección peruana de surf puede ganar medallas en los Juegos Olímpicos 2028?

Longboard no estará, pero los fanáticos del surf podrán disfrutar de otras modalidades. Considero que tenemos talla para pelea en Los Ángeles, somos potencia y siempre estamos dando la cara en diversos torneos. Los otros tablistas nos referencian como unos guerreros siempre y un equipo sólido. Así que yo tengo bastante esperanza de que Perú logrará medallas en los Juegos Olímpicos. La otra vez nos quedamos cerquita con el diploma olímpico por el quinto puesto.