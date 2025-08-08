Estudiante peruano de la UNI ganó medalla de oro en olimpiadas de matemáticas en EEUU
Lucas Guarniz Chávez, un estudiante peruano de la UNI 16 años, logró la medalla de oro en la Olimpiada Copérnico 2025 en Nueva York, representando a Áncash y al Perú con orgullo.
El estudiante de 16 años, Lucas Guarniz Chávez, ha puesto en alto el nombre del Perú y de la región Áncash al ganar la medalla de oro en la Olimpiada Copérnico 2025, celebrada en Nueva York. En esta competencia internacional, Lucas se enfrento a más de 120 estudiantes provenientes de 24 países, demostrando su habilidad y preparación.
Alumnos del colegio Jesús Maestro de Nuevo Chimbote, Lucas compartió que su éxito se debió a una rigurosa preparación con material preuniversitario y olímpico. Sin embargo, también destacó que su fe en Dios fue esencial para mantener su confianza a lo largo del proceso. "El proceso de preparación fue muy disruptivo, la verdad. Me preparaba con material de diversas plataformas", declaró a Andina.
Lucas Guarniz fue admitido para estudiar en la UNI
Además de su éxito internacional, Lucas fue admitido en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y obtuvo el segundo lugar en el examen de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Santa. Actualmente, se dedica a brindar apoyo académico a sus compañeros, motivándolos a seguir su ejemplo y a perseguir sus sueños con determinación y disciplina.
La Municipalidad de Nuevo Chimbote distinguió a Lucas Guarniz Chávez con una medalla de honor al mérito y la garza de oro. Foto: Andina
Por su parte, la Municipalidad de Nuevo Chimbote organizó una emotiva ceremonia en honor a Lucas, donde recibió la medalla de honor al mérito y la garza de oro, los máximos galardones del distrito. Autoridades locales, familiares y docentes destacaron su humildad, perseverancia y su firme compromiso con la educación, convirtiéndose en un modelo a seguir para toda la comunidad estudiantil.