Perú se consolidó como un país referente en ciencias en Latinoamérica tras la destacada participación de cinco jóvenes becados del colegio Prolog de Villa María del Triunfo. Sergio Valentín Aponte Chacara y Lionel Adrano Ortega Huamani lograron medallas de oro en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCCAFI) mientras que Alexander Valencia, Jesús Yataco y Rafael Zapata Castro consiguieron, cada uno, preseas de plata en la XVII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA)

El triunfo de estos jóvenes puso en alto el nombre del Perú a nivel internacional, al superar a estudiantes de nivel secundario y preuniversitario de 10 países en la competencia de Física. Cabe resaltar que la delegación de jóvenes peruanos que participó en la OLAA fue preparada por SPACE-UNMSM, primera organización de astrónomos profesionales en el país.

"Nos sentimos muy emocionados y orgullosos de haber dejado el nombre del Perú en alto. No fue nada fácil, pero lo logramos y eso para nosotros es la mayor satisfacción. Arriba el Perú", mencionó Sergio Valentín, ganador de la medalla de oro en la competencia internacional de Física.

Sergio Valentín Aponte Chacara y Lionel Adrano Ortega Huamani ganaron medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física. Foto: Colegio Prolog

Emotivo recibimiento de la delegación peruana en Lima

Tras el triunfo de Perú en ambas competencias, los jóvenes llegaron a Lima para reencontrarse con sus seres queridos y celebrar su logro. Algunos de ellos fueron recibidos con pan con chicharrón, gesto que demuestra la identidad y el orgullo nacional.

Entre lágrimas, el señor Valencia, padre del estudiante Alexander y chofer de profesión, expresó su emoción al ver a su hijo representar al Perú. Además, señaló que este logro refleja el esfuerzo diario de los padres por apoyar a sus hijos, sobre todo en una época marcada por dificultades económicas y sociales que hacen aún más valioso cada triunfo alcanzado.

"Nuestros hijos representan todo ese esfuerzo que ponemos los peruanos día a día, días de constante lucha en esta dura realidad. Yo soy chófer de combi y cada día pienso en los logros de mi hijo y eso me da fuerzas para salir con entusiasmo a trabajar, esperando no caer en las garras de la delincuencia y volver a casa para abrazar a mi familia", señaló con entusiasmo el padre de familia.