Solo un departamento del Perú tiene costa, sierra y selva dentro de su territorio: no es Lima

El Perú destaca por su amplia diversidad geográfica, que reúne una gran variedad de flora, fauna, climas y paisajes únicos. Aunque intervienen varios factores, uno de los más determinantes es la presencia de la Cordillera de los Andes, que divide al país en costa, sierra y selva. Pero, ¿sabías que un departamento sobresale por contar dentro de su territorio con estas tres regiones naturales?

Aunque cada uno de los 25 departamentos del Perú suelen abarcar una o dos regiones naturales, solo uno tiene costa, sierra y selva. A diferencia de lo que muchos imaginan, ese departamento no es Lima.

¿Cuál es el único departamento del Perú que cuenta con costa, sierra y selva dentro de su territorio?

El departamento de La Libertad es el único, de las 25 regiones del Perú, en abarcar cada uno de los tres pisos ecológicos: costa, sierra y selva. Esto se debe a su ubicación y extensión geográfica en el noroccidente del país.

La presencia de territorios amazónicos cercanos, como Huánuco, San Martín y Amazonas, incorpora el componente selvático al departamento de La Liberta. A ello se suma su acceso directo al océano Pacífico y la inclusión de sectores andinos que forman parte de la Cordillera, lo que añade la franja de sierra.

¿Qué lugares turísticos hay en La Libertad?

La Libertad cuenta con sitios turísticos emblemáticos que resaltan su atractivo. Entre ellos destaca: