Solo un departamento del Perú tiene costa, sierra y selva dentro de su territorio: no es Lima
La diversidad geográfica de este departamento del Perú, junto con su ubicación y sus límites con territorios amazónicos, permite que integre costa, sierra y selva dentro de un mismo espacio.
El Perú destaca por su amplia diversidad geográfica, que reúne una gran variedad de flora, fauna, climas y paisajes únicos. Aunque intervienen varios factores, uno de los más determinantes es la presencia de la Cordillera de los Andes, que divide al país en costa, sierra y selva. Pero, ¿sabías que un departamento sobresale por contar dentro de su territorio con estas tres regiones naturales?
Aunque cada uno de los 25 departamentos del Perú suelen abarcar una o dos regiones naturales, solo uno tiene costa, sierra y selva. A diferencia de lo que muchos imaginan, ese departamento no es Lima.
¿Cuál es el único departamento del Perú que cuenta con costa, sierra y selva dentro de su territorio?
El departamento de La Libertad es el único, de las 25 regiones del Perú, en abarcar cada uno de los tres pisos ecológicos: costa, sierra y selva. Esto se debe a su ubicación y extensión geográfica en el noroccidente del país.
La presencia de territorios amazónicos cercanos, como Huánuco, San Martín y Amazonas, incorpora el componente selvático al departamento de La Liberta. A ello se suma su acceso directo al océano Pacífico y la inclusión de sectores andinos que forman parte de la Cordillera, lo que añade la franja de sierra.
La Libertad es el único departamento con costa, sierra y selva dentro de su territorio.
¿Qué lugares turísticos hay en La Libertad?
La Libertad cuenta con sitios turísticos emblemáticos que resaltan su atractivo. Entre ellos destaca:
- Chan Chan: esta antigua ciudad de adobe es considerada la más grande de América. Fue reconocida Patrimonio Mundial por la Unesco por su valor histórico.
- Huacas del Sol y de la Luna: estas dos pirámides preincaicas de adobe fueron construidas por la cultura Moche. Destaca por ser uno de los complejos arqueológicos más importantes.
- Huanchaco: este balneario peruano es conocido por su práctica del surf y la presencia de caballitos de totora.