Sociedad

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a presidenta del aula

La celebración, programada inicialmente para el 22 de noviembre, fue suspendida 12 horas antes de su realización. Tras emitir una carta notarial, la presidenta del salón devolvió S/5.000 y deja un pago pendiente de S/15.000, que lleva días postergando.

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000 | Foto: composición LR/Panamericana

Los padres de familia del colegio Santísima Trinidad, en el Cercado de Lima, denunciaron que casi S/20.000 destinados para el viaje y la fiesta de promoción de los estudiantes de sexto de primaria desaparecieron luego de ser entregados a la presidenta del aula, identificada como Claudia Ramos López. La mujer, encargada de gestionar el full day y la celebración programada para noviembre, habría retenido el dinero sin efectuar los pagos correspondientes, lo que provocó la suspensión repentina del paseo apenas 12 horas antes de su realización.

Tras presentar una carta notarial el pasado 4 de noviembre, la presidenta del aula devolvió el monto de S/5.000. Sin embargo, las madres de familia cuestionan que restan aún alrededor de S/15.000, mientras la mujer pospone el reintegro total.  

lr.pe

Madres de familia denuncian a presidenta del aula de retener casi S/20.000  

El 17 de octubre, los escolares tenían planeado asistir al Club La Fogata, en el distrito de Cieneguilla. Sin embargo, el día anterior, Ramos llamó a cada padre de familia y les indicó que el establecimiento había cancelado la visita por disposición municipal, e incluso envió un presunto comunicado oficial. No obstante, al contactar al establecimiento, descubrieron que el local funcionaba con normalidad y que la acusada había intentado hacer una reserva con S/1.000 tres días antes, cuando el monto total eran S/8.000.  

“Eran 12 horas antes que la señora nos llame independientemente a cada padre de familia. Nos indica que se iba a cancelar por un tema municipal o de agua, y a cada uno nos dio una excusa diferente. Nosotros decidimos llamar al club al día siguiente y nos enteramos de que estaban atendiendo con total normalidad. No había ninguna visita, ninguna suspensión por agua ni clausura”, señaló una de las madres de familia ante Panamericana.

Comunicado falso. Foto: Difusión.

Comunicado falso. Foto: Difusión.

Otra señora declaró que le prestó los S/1.000 que Ramos usó para intentar reservar el club, luego de que le pida ayuda económica por un supuesto problema que tenía con el padre de sus hijos. “Cuando me contacto con la administradora de La Fogata me doy cuenta de que los S/1.000 que yo le presté, ella los paga a La Fogata dos minutos después de que yo le aporto”, sostuvo.

Aunque inicialmente se tenía planeado la fiesta de promoción para el sábado 22 de noviembre, ahora los padres señalan que tendrán que hacerlo en diciembre, debido a que no cuentan con los ingresos para los gastos de la ceremonia.

