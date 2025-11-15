HOYSuscripcion LR Focus

Caen Los Rápidos y Furiosos del Sur tras operativo en SJL, VES y Chosica: banda fue detenida con más de S/190.000 y miles de dólares falsos

Durante la intervención se capturó a los siete integrantes de la red, incluido su líder, quien registra antecedentes. La Fiscalía revela que desde hace años operaban, produciendo billetes falsos nacionales y extranjeros.

Caen Los Rápidos y Furiosos del Sur tras operativo en SJL, VES y Chosica
Caen Los Rápidos y Furiosos del Sur tras operativo en SJL, VES y Chosica | Foto: composición LR/Panamericana

Tras una operación en conjunto entre la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Lima Centro, se logró desarticular a una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de dinero falsificado que operaba desde diversos distritos de Lima.

Durante un megaoperativo simultáneo realizado en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Chosica e Ica, agentes policiales y fiscales especializados incautaron más de S/190.000 en billetes falsos y miles de dólares listos para ser puestos en circulación, además de maquinaria, insumos de impresión y elementos de seguridad utilizados para imitar las características del numerario oficial.

PUEDES VER: Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

lr.pe

Líder de la organización registra antecedentes

Durante el allanamiento simultáneo en 11 inmuebles de Lima e Ica, se detuvo a siete integrantes de la red, incluido su presunto líder, Daniel Pavel Contreras Quispe, quien ya había sido capturado años atrás por el mismo delito. En los talleres clandestinos, principalmente en el de San Juan de Lurigancho, se encontraron planchas completas de billetes de diferentes denominaciones —S/10, S/20, S/50, S/100 y S/200— así como material fluorescente, hilos de seguridad y un arma de fuego.

“Todo el trabajo se ha realizado de manera conjunta con Diviac Lima Sur y con apoyo permanente de la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (OCN), adscrita al Banco Central de Reserva”, señaló la fiscal provincial Lizeth Romero, quien está a cargo de la investigación.

El incidente recordó a uno similar que sucedió hace cinco años en el mismo inmueble de SJL, donde se detuvo a un grupo de las mismas personas. “El líder es Daniel Pavel Contreras Quispe. Tiene antecedentes. Ha sido detenido hace algunos años por los mismos hechos y justamente la persona del primer piso hace algunos años también se dedicaba a la fabricación de billetes”, agregó.

El operativo contó con la participación de 11 fiscales junto a 11 defensores públicos y, según la investigación liderada, el modus operandi de la organización consistía en elaborar los billetes falsos de distintas denominaciones para luego repartirlos entre los miembros de la red criminal y distribuirlos por distintas partes de la ciudad. Por otra parte, durante la intervención se encontraron municiones con la inscripción de la Policía Nacional del Perú (PNP).  

