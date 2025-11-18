HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

El acusado reconoció haber tomado el dinero debido a problemas familiares y se comprometió a devolver la suma total antes del 30 de noviembre para asegurar la fiesta de promoción.

Foto: captura Latina

Un grupo de padres de familia del Colegio Innova Schools Santa Ana, en Los Olivos, denunció que el tesorero se habría apropiado del dinero recaudado para la fiesta de promoción de los estudiantes de sexto de primaria. La suma asciende a S/25.000, destinada a la celebración de los 39 alumnos.

Sin embargo, el acusado, identificado como Jhon Gutiérrez, salió a declarar y explicó la situación. "Lo que sucedió es que yo he tenido un tema familiar muy fuerte. Yo agarré el dinero. Cuando suceden estas cosas, quizás por mi ignorancia, me confié porque el dinero sí lo tengo para el 30 de noviembre", expresó a Latina.

Los padres de familia explicaron que se destinó un total de S/28.147 para la cuota de promoción, invitados adicionales y la coreografía de la celebración. Sin embargo, solo se realizó un depósito de S/2.800 para separar el local; el resto del dinero habría sido sustraído y gastado por Jhon Gutiérrez, lo que generó indignación entre los apoderados, quienes denunciaron una presunta estafa.

Tras ser cuestionado por los padres, Gutiérrez aseguró que entregará la totalidad del monto antes de fin de mes. "En el transcurso de la semana voy a hacer un abono, que será el sábado, unos S/3.000. La otra semana hasta completar todo antes del 30 de noviembre", afirmó.

Los familiares expresaron su descontento con pancartas y manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la fiesta de promoción no se realice. Ante esto, el tesorero respondió: "La fiesta de promoción es para el 27 de diciembre, yo tengo para pagarla el 26 de diciembre, todo completo y yo me confié. Se hizo un depósito de S/2.800 para que la fiesta esté separada", asegurando que el local se hará cargo de todo según el contrato, por lo que la celebración no correría peligro si se cumplen los pagos a tiempo.

Tesorero deberá devolver S/20.000 para fiesta de promoción

Según los padres, hasta la semana pasada realizaron sus pagos de cuotas, en los que cada familia entregó entre S/750 y S/1.000, dependiendo de si añadían invitados u otros servicios. Sin embargo, en los últimos días, alumnos de otros salones quisieron sumarse a la fiesta, lo que reduciría la cuota total. Ante esto, y tras ser confrontado por los comprobantes de pago y el cronograma actualizado, el tesorero no ofreció explicaciones.

Tras comunicarse con el local del evento y descubrir que solo se había hecho el aporte mínimo de separación, los padres increparon Gutiérrez. Ante los nuevos compromisos, decidieron reunirse para emitir un documento notarial que garantice el cumplimiento del pago restante.

Gutiérrez expresó que aceptaría firmar cualquier documento necesario: "Si hay un compromiso que tengo que firmar, yo lo firmo". Asimismo, señaló que por la mañana realizó un depósito de S/5.000 a la cuenta de una de las madres de familia encargada, por lo que el monto pendiente a pagar antes de fin de mes será de S/20.000.

