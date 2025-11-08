HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Sociedad

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Norma Aurora Vilchez fue declarada como heredera universal de la vivienda de 160 m2 en SJL y, tras dos supuestas compraventas, el actual propietario alquiló el inmueble al hijo de Norma. Ahora, la familia Vílchez enfrentan una orden de desalojo que los podría dejar en la calle.

Según familiares, el documento de sucesión intestada que declara como única heredera a Norma no sería valido, pues el nombre de su padre estaría escrito de manera incorrecta.
Según familiares, el documento de sucesión intestada que declara como única heredera a Norma no sería valido, pues el nombre de su padre estaría escrito de manera incorrecta.

Luis y Fidel Vilchez enfrentan una orden de desalojo que los dejaría en la calle luego de que su hermana, Norma Aurora Vilchez Chávez, falsificara una sucesión intestada para ser declarada como heredera universal de la casa de 4 pisos de sus padres, situada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tras validarse el registro en una notaría en Lunahuaná, la propiedad de 160 m² fue vendido por un monto de S/5.000 a Jose Luis Pérez Valencia y su esposa Romy Ross Vallejo, quienes a su vez transfirieron la vivienda a una tercera persona.

Para Luis y Fidel Vilchez, este hecho, realizado sin su conocimiento, se trataría de una simulación de compra y venta cuyo único propósito sería que su hermana se apropiase de la casa de sus padres. Las sospechas aumentaron luego de que el supuesto actual propietario, identificado como Jimmy Felipe Quiroz Ballesteros, alquilara la vivienda a su sobrino e hijo de Norma Vílchez.

lr.pe

"Acá vivimos adultos mayores y enfermos. (Lo vendieron) en S/5.000, algo irrisorio. Una propiedad como esta, en la vida (cuesta así) ni un terreno (hecho) de ladrillos, va a costar así, y menos en una ciudad como Lima. Son 4 pisos y 160 metros cuadrados (los que tiene esta vivienda). Ahí no más hay 'dolo' (fraude)", señaló Luis Vílchez en una entrevista con el programa Día D.

Mujer habría falsificado el nombre de su padre para realizar la sucesión intestada

En el acta de sucesión intestada registrada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) figura don Saturnino Vílchez Gonzales Victoriano como nombre del padre de Norma Vílchez. Sin embargo, según el DNI y acta de defunción presentada por uno de los familiares directos, este dato sería incorrecto, por lo que el documento no tendría validez.

PUEDES VER: Fingió ser oficial de la Marina del Perú por 5 años y esposa descubre su mentira durante proceso legal: "Dijo que se asimiló"

lr.pe

"Mi tía hace la sucesión intestada y sale el nombre de mi abuelito como Saturnino Vílchez Gonzales Victoriano y él no se llama Victoriano. Quiere decir que este documento carece de fundamentos y no tendría validez. Como esta es una casa multifamiliar, en ningún momento mi primo ha vivido como inquilino. No sé con qué sentido lo ha hecho mi tía y mi primo confabulados para hacer esta maldad", expresó la sobrina de Norma.

Hijo de Norma Vílchez habría pedido al actual dueño que comprara la vivienda

Según mencionó Jimmy Felipe Quiroz Ballesteros, quien figura como actual dueño de la vivienda de 4 pisos en SJL, el hijo de doña Norma Vílchez, Edwin Franklin Aliaga, le habría contactado para realizar la compra de la propiedad. Asimismo, le habría asegurado que, tras concretar su negocio, volvería a adquirir la vivienda y le entregaría una comisión.

"La señora, la mamá de él que figura como heredera universal, este chico me dijo que ella le vendió la casa a unos señores (...) pero que estaban vendiéndola. Y me indicó que si yo lo podía comprar y él en su momento, cuando levanta el negocio de sus polos, pues me podía comprar la vivienda y darme una comisión", indicó a Día D.

