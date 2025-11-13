Un menor de 14 años, quien cursaba el segundo año de secundaria en la Institución Educativa Héroes del Cenepa, fue encontrado sin vida dentro del plantel, ubicado en el Cercado de Lima. De acuerdo con la madre de familia del escolar, su hijo habría avisado sobre un dolor en el estómago; sin embargo, no recibió ayuda médica inmediata y llegó sin signos vitales al Hospital Dos de Mayo.

Por ello, los padres de familia aseguraron que hubo negligencia al no ser auxiliado cuando presentó malestares en el horario de clases. "Mi esposo lo encontró, no había compromiso de los profesores. No se pidió ayuda. Mi niño se enfermó a las 5:20 p. m. y mi pareja llegó a las 6:15 p. m.", sostuvo la madre del menor durante un plantón realizado en las afueras del colegio.

Padres denuncian presunta negligencia

Tras el incidente, se trasladó al menor al Hospital Dos de Mayo, en donde se confirmó su deceso. "Mi hijo llevaba cuatro años estudiando aquí, era sano. No tuvo enfermedad. No sabemos las causas de su muerte", sostuvo la madre para ATV.

Los progenitores del escolar junto con más padres de familia realizaron un plantón en los exteriores de la institución educativa a fin de exigir justicia por lo sucedido. "Si mi niño hubiera sido atendido, estaría con vida. Es una negligencia. Fue llevado al tópico, pero es usado como almacén", lamentó luego de asegurar que su niño fue trasladado a centro médico en un mototaxi.

En tanto, se espera los resultados de la necropsia para determinar las causas exactas del fallecimiento del menor. "Él llegó al hospital sin signos vitales. Pregunté y no sabían los motivos", precisó.

Minedu lamenta el fallecimiento del escolar

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación expresó su pesar por el fallecimiento del escolar. "Pese a los esfuerzos del personal médico del Hospital Nacional Dos de Mayo, lamentablemente se confirmó su deceso", se lee en la publicación.

Del mismo modo, el Minedu dispuso de la activación inmediata de los protocolos de atención y las acciones de supervisión correspondientes, a través de la UGEL 3, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

"Se brindarán todas las facilidades para la investigación que desarrollen las autoridades competentes, a fin de esclarecer, con total transparencia, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos", finaliza el Minedu.

