El retiro AFP y el pago de la CTS pueden ir de la mano con un mayor riesgo de estafas digitales para robar el dinero. | Foto: IA

Las estafas han escalado a las plataformas virtuales y los ciberdelincuentes desarrollan nuevas modalidades de fraude que se realizan en los dispositivos electrónicos. Por ello, millones de trabajadores deben mantenerse alerta en noviembre de 2025, debido al retiro de AFP y al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), lo que implica un aumento de dinero en sus cuentas bancarias.

A raíz de este riesgo, La República entrevistó a un especialista en ciberseguridad para conocer las medidas preventivas ante el fraude cibernético. De hecho, la inteligencia artificial es una herramienta que facilita el engaño a las víctimas, quienes también sufren robo de identidad y datos privados.

Estafas digitales durante el retiro AFP y pago de la CTS

Los ciberdelincuentes buscarán suplantar las plataformas digitales del retiro de fondos de las AFP y del pago de la CTS en noviembre de 2025. Por este motivo, los beneficiarios deben utilizar los canales oficiales de las instituciones correspondientes para evitar estafas. "Lo más importante es no dar clic en enlaces que te llegan a través de SMS o WhatsApp que parecen sospechosos", señaló Freddy Linares Torres, director de Neurometrics, en una entrevista para La República.

El especialista resaltó que la incidencia de delitos cibernéticos aumenta en estas fechas, debido a la mayor liquidez a la que accederán los trabajadores, así como al desconocimiento de medidas de prevención. Por ejemplo, Linares Torres recordó que, pese a realizar estas gestiones desde casa, no significa estar libre de riesgos. Cabe recordar que estos riesgos también están presentes en las temporadas de ofertas digitales y campañas navideñas.

¿Cómo son las estafas digitales y de qué manera se pueden prevenir?

El experto subrayó que el phishing es una de las principales modalidades de la ciberdelincuencia, la cual consiste en la extracción de datos sensibles de una persona en particular. Para ello, el estafador envía un enlace fraudulento que aparenta ser la página oficial de, por ejemplo, una AFP o un banco. Así, la víctima ingresará su información, lo que permitirá que el delincuente, posteriormente, acceda a sus cuentas. Por ejemplo, los objetivos suelen ser:

Correos electrónicos

Contraseñas

PIN del banco

Fotografías

Archivos y documentos personales

Número del DNI

Por otro lado, el ransomware es otro mecanismo bastante usado, el cual permite apropiarse de las cuentas privadas de un ciudadano, como su WhatsApp. En consecuencia, solicita el pago de dinero para liberar su acceso. En particular, el robo de identidad también representa un grave riesgo, para lo cual se busca crear perfiles falsos y recibir beneficios, como la UIT de la AFP o la Compensación por Tiempo de Servicios.

La inteligencia artificial como herramienta de los ciberdelincuentes

De hecho, la inteligencia artificial puede ser útil para realizar estafas. "Los ciberdelincuentes pueden utilizar fotos tuyas que estén compartidas públicamente para crear imágenes nuevas y así dar una sensación de identidad", sostuvo el especialista. De esta manera, facilita la suplantación de perfiles.

Asimismo, el estafador puede aplicar la clonación de voz, lo que permitirá engañar de manera mucho más fácil a las personas. Incluso, podría suplantar la identidad de trabajadores de entidades como las Administradoras de Fondos de Pensiones o del banco donde se deposita la CTS del beneficiario.

