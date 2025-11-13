“La vida es una sola, demos todo lo bueno acá”: empieza el último adiós para las víctimas del accidente del bus Llamosas

Tres integrantes de una misma familia fallecieron cuando regresaban de una feria en Chala. Créditos: Wilder Pari y Mirelia Quispe / La República.

Tres integrantes de una misma familia fallecieron cuando regresaban de una feria en Chala. Créditos: Wilder Pari y Mirelia Quispe / La República.

"Cholita, ayer en el corso bailé tanto que no pude levantarme de la cama, pero eso me voy a llevar, lo que gocé". Es el último recuerdo de una amistad de Alan Álvarez Rivas (39) en su entierro. Alan o “Dani” como le decían de cariño, es una de las 37 víctimas mortales del accidente de la empresa Llamosas. Este 13 de noviembre fue despedido junto a su papá Guillermo Álvarez Pérez (63) y su primo Óscar Pérez Cahuana (33), quienes también perecieron en el siniestro.

El recuerdo del último baile de Dani es del 9 de noviembre, día del corso por el aniversario de Camaná, hace solo cuatro días. Aquella fecha Dani bailó junto a sus compañeros de la Asociación de Distribuidores Mayoristas Capeli. Ofrecía sus productos en diferentes ferias locales, la última fue en Chala. Luego abordó el último martes el bus de la empresa Llamosas rumbo a Camaná. En el kilómetro 780 de la Panamericana acabó el viaje.

Los tres familiares fueron enterrados la tarde de este miércoles en el cementerio de Camaná, distrito costero de 60 mil habitantes. Aún casi todos se conocen entre sí. El sepelio fue acompañado por familiares y sobre todo amigos del rubro comercial. Dani deja una viuda y dos menores en la orfandad.

“La vida es una sola y demos todo lo bueno acá, en vida”, recordó otra compañera de Dani momento antes del último adiós. "La vida nunca ha sido fácil para nosotros, cuando más estamos avanzando me abandonas", rompió en llanto otro compañero de oficio. Así empiezan las despedidas de los caídos en la Panamericana Sur.

Cuerpos aún siguen en la morgue de Camaná

Aunque empezaron los sepelios de la tragedia, todavía tres cuerpos permanecían hasta el mediodía del 13 de noviembre en la morgue de Camaná. No habían sido reclamados por sus familiares, pues provienen de regiones fuera de Arequipa.

Fue el caso de Jhossef Hernán Torres Reyes (31), quien era natural de la provincia de Anta en Cusco. De igual manera los esposos Mauro Felipe Galvez Ampa y Medarda Romero Flores, quienes residían en la ciudad de Huancayo, región Junín.

Mientras que los familiares del chofer de la empresa Llamosas, Marcos Francisco Ruelas Condori (64) mostraron su incomodidad por la demora en la entrega de sus restos. El acto se demoró debido a que el conductor pasará por una necropsia (se trata del único fallecido sometido a este examen, para descartar el consumo de alguna sustancia o algún problema de salud previo al fatal accidente).

“Me ayudó en todo. Siempre se dedicó a su trabajo. Solo quiero que descanse en paz y todo esto no quede impune”, declaró Marcos Ruelas, hijo del conductor.

Dados de alta: vuelven a nacer

Este jueves también empezaron a darse las altas de los heridos en diferentes hospitales de Arequipa. Un volver empezar, pero aún arrastrando dolencias del trágico accidente. Es el caso de Elisabed Lunasco Quintana (30), quien cerca del mediodía salió del hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Los recuerdos del siniestro están frescos, recordarlo todavía le genera llanto.

“Tengo el cuerpo hinchado, mano hinchada, me cosieron mi cabeza. Tengo que regresar en 7 días. Yo viajaba con mi pareja, vine despierta en el bus y vi una camioneta blanca, chocó y el carro dio vuelta y vuelta, no había donde agarrarse (…) mi pareja me llamaba de mi nombre todos gritaban y pedían auxilio, para sacarme fue complicado”. Para Elisabed es un milagro haber sobrevivido, agradece a Dios y se proyecta vivir tranquila y bien por esta nueva oportunidad.

Antes de ser dada de alta, pasó su internamiento en los pasillos de emergencia del Honorio Delgado. La crisis del nosocomio obligó a que no todos los heridos referidos vayan a una cama de hospitalización.

Al igual que Elisabed, otras dos pacientes del hospital regional fueron dadas de alta. Quedan siete internados: tres serán internados para cirugía y uno se mantiene con pronóstico reservado en el área de trauma shock. Con igual situación se halla una paciente hospitalizada en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud.

Mientras que, en el Hospital de Camaná, seis pacientes aún permanecen en observación, pero podrían ser dados de alta en cualquier momento. Entre los pacientes que ya fueron dados de alta estaban las dos hermanitas de 8 meses y 4 años que sobrevivieron (su mamá perdió la vida). Ellos fueron retiradas en compañía de su papá.

“Nos jalonearon y nos quitaban nuestros celulares”

Los deudos y los sobrevivientes reclamaron por la falta de sus pertenencias. Si bien tras las labores de recuperación y rescate el representante del Ministerio Público señaló que los bienes serían devueltos a partir de la próxima semana, hay desconfianza.

“Han ido a saquear, tanto los pobladores y algunos policías. Según mi mamá me dijo que le jalonearon todo (…) ella estaba tirada en el suelo, en la oscuridad de la madrugada y dijo que les quitaban los celulares, a pesar de que estaba herida no le ayudaban”, relató uno de los hijos de Leonarda Condori Puma de 59 años, sobreviviente al accidente y que fue dada de alta.

Leonarda refirió a una de sus hijas que no tenía sensibilidad en su mano, pero aun así le dieron de alta, esto generó preocupación en los familiares. Todavía con sueño y con dolor la mujer reiteró su queja. "Nos jalonearon y nos quitaban nuestros celulares".

“El carro estaba yendo normal, yo dormía, una camioneta vino y todos empezaron a gritar, ahí ocurrió el impacto, el carro se volteó, yo estaba bajo una roca. Todos gritaban auxilio, un guachimán me jaló de mi brazo me sacó, pero sentí que él me sacó mi plata, eso no deberían hacer cuando rescatan a persona, todo he perdido”, dijo Bertha Soncco Huanhuaccapa, otra sobreviviente que permanece en el Hospital Regional Honorio Delgado.

Por su parte, la esposa y la hermana del conductor Marcos Ruelas Condori sostuvo que este cargaba un maletín con dinero (cinco mil soles) y que está en custodia de la PNP, pero existe el temor que el dinero no sea entregado en su totalidad cuando la bolsa les sea devuelta.

Chofer de camioneta implicado afronta pedido de detención

Un día después del trágico accidente del bus de la empresa interprovincial Llamosas en la Panamericana Sur de Arequipa, el Ministerio Público pidió una detención de siete días contra Hennry Rey Apaclla Ñaupari (35), chofer de la camioneta que chocó contra el bus y que luego se desbarrancó. La medida busca que el conductor no huya en medio de las investigaciones iniciales por los 37 fallecidos y 25 heridos.

Hennry Rey Apaclla Ñaupari (35) fue dado de alta este 13 de noviembre del Hospital de Camaná y trasladado a una comisaría de la zona. Al cierre de esta nota, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa seguía desarrollándose la audiencia del pedido de la Fiscalía de detención judicial en flagrancia.

Durante la audiencia, la fiscal Sandra Pérez informó que hay agravantes para denegar la investigación en libertad de Hennry Apaclla, como que el 2018 fue detenido por conducir en ebriedad, además cargaba con dos infracciones de tránsito G47 (estacionarse en lugares prohibidos y obstaculización del transporte público). Sostuvo que estas situaciones lo hacían reincidente. Asimismo, dijo que las huellas del choque señalan que fue en el carril del bus, lo sería indicio de una invasión de carril.

Aunque el chofer dio positivo a la prueba cualitativa de alcoholemia, vale mencionar que según la prueba cuantitiva, el porcentaje de alcohol en la sangre de Hennry Apaclla Ñaupari era de 0.11 gramos de alcohol por litros de sangre, por debajo el rango mínimo punible (0.5 gramos). Durante la audiencia, la defensa del conductor se valió de este examen para defender su libertad.

No obstante, el Ministerio Público explicó en un comunicado que la muestra se tomó seis horas después del accidente, por lo que el valor de alcohol original podría haber disminuido, por ello se tomará un examen retrospectivo de dosaje etílico.

La representante del Ministerio Público añadió que ya se practicó la necropsia a Marcos Francisco Ruelas Condori (64), chofer de Llamosas, pero aún estaban pendientes los resultados de los exámenes, entre ellos el descarte toxicológico.