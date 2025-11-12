HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica para chofer de camioneta: “Todo el peso de la ley”

La caída del bus ‘Llamosas’ a un abismo en Ocoña dejó al menos 35 fallecidos. Chofer que chocó contra unidad interprovincial dio positivo a dosaje etílico. 

Indecopi anunción investigación sobre accidente en Arequipa.
Indecopi anunción investigación sobre accidente en Arequipa. | Foto: Camaná Go/Facebook

La caída del bus interprovincial Llamosas a un abismo en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, Camaná, movilizó a policías, bomberos y personal médico de la región Arequipa este miércoles 12. La tragedia, que dejó al menos 35 fallecidos, ocurrió luego de que la unidad de transporte se despistó tras el choque con una camioneta blanca. Hasta el lugar del accidente llegaron familiares de los afectados, quienes clamaron por justicia y celeridad en la atención de los más de 25 heridos.

Hombre revela que perdió a su padre y hermano en accidente del bus Llamosas

Cerca del lugar del accidente, un comerciante contó al medio local Camaná Go que en la unidad siniestrada viajaban su hermano, su padre y un vecino. Relata que llegó rápidamente al kilómetro 780 de la Panamericana Sur cuando se enteró del hecho, pero lamentablemente los halló sin vida en medio de los escombros. Ellos eran comerciantes que estuvieron en una feria dominical en Chala y retornaban a la Ciudad Blanca.

Así mismo, exigió justicia por sus familiares fallecidos y una sanción drástica. "Pido justicia, nos han dicho que el conductor de la camioneta ha dado positivo (en la prueba de dosaje etílico), espero que le caiga todo el peso de la ley. No sé qué hacer", comentó entre lágrimas. Cabe resaltar, que el Ministerio Público determinó la detención del conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad en los hechos.

La mañana de este miércoles 12, la Fiscalía Penal de Camaná, mediante los fiscales Luis Supo Ramos, Jorge Medina Chávez y Clisman Ala Gordillo, participó en el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento, no se oficializó la lista de fallecidos y este proceso podría demorar varios días.

Indecopi inicia investigación preliminar sobre accidente en Arequipa

La Oficina Regional del Indecopi en Arequipa anunció el inicio de una investigación preliminar para identificar posibles vulneraciones a los derechos de los pasajeros. Además, solicitará información a la empresa de transportes Llamosas, a la Policía Nacional y a la aseguradora para conocer las causas del accidente, el estado técnico del vehículo, las acciones de atención brindadas a las personas afectadas y la activación del SOAT para garantizar la cobertura en atención de los heridos y familiares de las víctimas.

