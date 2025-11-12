HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre sobrevive y su hijo de 11 años fallece durante trágico accidente de bus en Arequipa: "Quería ser médico"

El accidente ocurrió cuando un bus de la empresa Llamosas cayó a un abismo en Ocoña. Mujer tuvo que ser sometida a operación.  

Deudos exigen justicia tras accidente que dejó 37 fallecidos.
Deudos exigen justicia tras accidente que dejó 37 fallecidos. | Foto: composición LR/ Mirelia Quispe-LR/Camaná Go

Un profundo dolor embarga a una familia arequipeña tras el trágico accidente ocurrido en la carretera Panamericana Sur, donde un bus de la empresa Llamosas cayó a un abismo cuando se dirigía de Chala hacia Arequipa. En el siniestro, un niño de 11 años perdió la vida, mientras su madre logró sobrevivir y permanece hospitalizada en la Ciudad Blanca. El hecho dejó 37 personas fallecidas y 25 heridos.

Niño de 11 años fallece en accidente de bus y su madre está internada

El cuñado de la mujer, visiblemente afectado, relató a La República que se encuentra esperando en la morgue de Camaná para recoger el cuerpo de su sobrino y darle cristiana sepultura. Explicó que la madre consiguió hace poco un puesto de trabajo en Chala y por ese motivo viajaban juntos.

PUEDES VER: Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica para chofer de camioneta: "Todo el peso de la ley"

"Estaba estudiando con su mamá que agarró una plaza en Chala. Mi hijo. Quería ser médico, siempre lo decía, era muy buen estudiante y muy bueno. Pero así es la vida, qué se hace, queremos que nos entreguen el cuerpo para darle cristiana sepultura. Estamos desde la madrugada esperando", expresó entre lágrimas.

La madre del menor fue trasladada al hospital de Arequipa, inicialmente consciente, pero luego se le detectó una hemorragia interna debido a los fuertes golpes que sufrió. "Estaba como ida, en shock, por los golpes que ha recibido", comentó su cuñado, quien lamentó la situación y comentó que la víctima fue sometida a una operación de urgencia.

PUEDES VER: Bebé de 8 meses y su hermanito de 4 años sobreviven a caída de bus a abismo en Ocoña, Arequipa

Hasta el momento, decenas de familiares exigen que se investigue la posible responsabilidad del chofer de la camioneta que habría chocado contra el bus interprovincial y provocó la tragedia.

Conductor de camioneta se encuentra detenido tras dar positivo a dosaje etílico

El Ministerio Público determinó la detención del conductor de la camioneta Hennry Rey Apaclla Ñaupari para determinar su responsabilidad en los hechos. De acuerdo al jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, Apaclla se encuentra bajo custodia policial en el Hospital de Camaná y se confirmó que dio positivo al examen de alcoholemia. En tanto, se confirmó el fallecimiento del chofer Francisco Ruelas Condori del bus Llamosas.

