Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos
Víctor Hugo cuenta que, mientras buscaba a su esposa embaraza entre los escombros, visualizó a un grupo de personas que llegaron al lugar para saquear las pertenencias de los fallecidos.
- Paro de transportistas 14 de noviembre: gremios exigen mayor seguridad ante extorsiones en Lima y Callao
- Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas
Uno de los pocos pasajeros sobrevivientes, identificado como Víctor Hugo Veleto Ponce, sostuvo que cuando estuvo buscando a su esposa embarazada, Paola Villegas Sanga, con la esperanza de encontrarla viva, visualizó a un grupo de personas que llegó a la zona para saquear las pertenencias de los fallecidos. "Yo salí del bus y busqué a mi señora, pero no se veía nada", indicó para La República.
Pese a su desesperado intento, Víctor Hugo perdió a su pareja y a su hijo en la tragedia del bus interprovincial Llamosa, en la provincia de Ocoña, Arequipa, el cual dejó un saldo de 37 víctimas mortales.
TE RECOMENDAMOS
POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER: Joven herido en accidente de Arequipa perdió a su esposa embarazada en caída de bus: “Gritaba su nombre”
Grupo de personas saqueó las pertenencias en la tragedia del bus
Según cuenta Víctor Hugo, gritó el nombre de su esposa en repetidas ocasiones, pero nunca escuchó una respuesta. En ese momento, presenció que desconocidos llegaron al lugar, pero no habrían auxiliado a nadie. "A los 10 minutos bajaron personas, pero más buscaban las cosas", sostuvo tras ser dado de alta en el Hospital de Camaná.
Asimismo, el sobreviviente manifestó que su esposa estaba pronta a dar a luz, pero el destino le arrebató su familia en el fatídico accidente. Ambos viajaban desde Chala hacia Arequipa a fin de continuar su ruta hacia la región de Puno.
PUEDES VER: Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"
Habla el conductor de la camioneta que ocasionó el accidente
Al respecto, Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta que habría causado el despiste del bus interprovincial, permanecerá detenido hasta el 19 de noviembre mientras es investigado por delitos de lesiones y homicidio culposo.
"Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto (...) Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", mencionó durante la audiencia, en donde se dictó la prisión preliminar.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 Opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 261 8793
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
|Ambulancias de EsSalud en Lima
|117
|Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
|116
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.