HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer     
Sociedad

Sobreviviente a tragedia del bus en Ocoña revela que desconocidos saquearon pertenencias de los fallecidos

Víctor Hugo cuenta que, mientras buscaba a su esposa embaraza entre los escombros, visualizó a un grupo de personas que llegaron al lugar para saquear las pertenencias de los fallecidos.

El sobreviviente aseguró que visualizó a personas saqueando las pertenencias de los fallecidos. Foto: Composición LR/ Mirelia Quispe-URPI LR
El sobreviviente aseguró que visualizó a personas saqueando las pertenencias de los fallecidos. Foto: Composición LR/ Mirelia Quispe-URPI LR

Uno de los pocos pasajeros sobrevivientes, identificado como Víctor Hugo Veleto Ponce, sostuvo que cuando estuvo buscando a su esposa embarazada, Paola Villegas Sanga, con la esperanza de encontrarla viva, visualizó a un grupo de personas que llegó a la zona para saquear las pertenencias de los fallecidos. "Yo salí del bus y busqué a mi señora, pero no se veía nada", indicó para La República.

Pese a su desesperado intento, Víctor Hugo perdió a su pareja y a su hijo en la tragedia del bus interprovincial Llamosa, en la provincia de Ocoña, Arequipa, el cual dejó un saldo de 37 víctimas mortales.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Joven herido en accidente de Arequipa perdió a su esposa embarazada en caída de bus: “Gritaba su nombre”

lr.pe

Grupo de personas saqueó las pertenencias en la tragedia del bus

Según cuenta Víctor Hugo, gritó el nombre de su esposa en repetidas ocasiones, pero nunca escuchó una respuesta. En ese momento, presenció que desconocidos llegaron al lugar, pero no habrían auxiliado a nadie. "A los 10 minutos bajaron personas, pero más buscaban las cosas", sostuvo tras ser dado de alta en el Hospital de Camaná.

Asimismo, el sobreviviente manifestó que su esposa estaba pronta a dar a luz, pero el destino le arrebató su familia en el fatídico accidente. Ambos viajaban desde Chala hacia Arequipa a fin de continuar su ruta hacia la región de Puno.

PUEDES VER: Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

lr.pe

Habla el conductor de la camioneta que ocasionó el accidente

Al respecto, Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta que habría causado el despiste del bus interprovincial, permanecerá detenido hasta el 19 de noviembre mientras es investigado por delitos de lesiones y homicidio culposo.

"Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto (...) Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", mencionó durante la audiencia, en donde se dictó la prisión preliminar.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Trágico accidente en Suecia: varios muertos y heridos tras choque en parada de autobús en Estocolmo

Trágico accidente en Suecia: varios muertos y heridos tras choque en parada de autobús en Estocolmo

LEER MÁS
Arequipa: choque frontal entre minivan y bus urbano deja a un conductor fallecido

Arequipa: choque frontal entre minivan y bus urbano deja a un conductor fallecido

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

LEER MÁS
¿Habrá manifestaciones de transportistas este sábado 15 de noviembre? rutas, desvíos y más de la marcha de la Generación Z

¿Habrá manifestaciones de transportistas este sábado 15 de noviembre? rutas, desvíos y más de la marcha de la Generación Z

LEER MÁS
¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025