El sobreviviente aseguró que visualizó a personas saqueando las pertenencias de los fallecidos. Foto: Composición LR/ Mirelia Quispe-URPI LR

Uno de los pocos pasajeros sobrevivientes, identificado como Víctor Hugo Veleto Ponce, sostuvo que cuando estuvo buscando a su esposa embarazada, Paola Villegas Sanga, con la esperanza de encontrarla viva, visualizó a un grupo de personas que llegó a la zona para saquear las pertenencias de los fallecidos. "Yo salí del bus y busqué a mi señora, pero no se veía nada", indicó para La República.

Pese a su desesperado intento, Víctor Hugo perdió a su pareja y a su hijo en la tragedia del bus interprovincial Llamosa, en la provincia de Ocoña, Arequipa, el cual dejó un saldo de 37 víctimas mortales.

Grupo de personas saqueó las pertenencias en la tragedia del bus

Según cuenta Víctor Hugo, gritó el nombre de su esposa en repetidas ocasiones, pero nunca escuchó una respuesta. En ese momento, presenció que desconocidos llegaron al lugar, pero no habrían auxiliado a nadie. "A los 10 minutos bajaron personas, pero más buscaban las cosas", sostuvo tras ser dado de alta en el Hospital de Camaná.

Asimismo, el sobreviviente manifestó que su esposa estaba pronta a dar a luz, pero el destino le arrebató su familia en el fatídico accidente. Ambos viajaban desde Chala hacia Arequipa a fin de continuar su ruta hacia la región de Puno.

Habla el conductor de la camioneta que ocasionó el accidente

Al respecto, Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta que habría causado el despiste del bus interprovincial, permanecerá detenido hasta el 19 de noviembre mientras es investigado por delitos de lesiones y homicidio culposo.

"Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto (...) Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", mencionó durante la audiencia, en donde se dictó la prisión preliminar.

Canal de ayuda

