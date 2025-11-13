HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
Judicialidad

Premian en CSJAR a servidores que promueven Buenas Prácticas Ergonómicas

Concurso fue organizado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo, liderada por la Dra. Patricia Salas, se llevó el primer lugar, seguida por la Coordinación de Informática. Fuente: Difusión.
La Unidad de Planeamiento y Desarrollo, liderada por la Dra. Patricia Salas, se llevó el primer lugar, seguida por la Coordinación de Informática. Fuente: Difusión.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, premió a las diferentes áreas que tomaron parte y resultaron ganadores del denominado reto ergonómico, “Ajusta tu espacio y gana bienestar”, desarrollado entre el 01 y 21 de setiembre del año en curso.

La finalidad de esta innovadora actividad, buscó motivar a los servidores judiciales a adaptar el trabajo a las capacidades humanas para mejorar la seguridad, la salud y la eficiencia en el entorno laboral.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que preside la jueza superior, Patricia Reymer Urquieta, evaluaron 5 criterios específicos como el haber creado un ambiente ergonómico de trabajo, empezando con la reorganización del espacio de trabajo (monitor, silla, teclado, mouse); implementado recomendaciones, limpieza y acondicionamiento del área para mejorar el confort visual y físico, incorporado recordatorios o rutinas de pausas activas y la colocación de materiales visuales: carteles de posturas correctas y rutinas breves de estiramiento.

Premiación

Durante un sencillo pero significativo acto, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo y los integrantes de este comité especial, realizaron la premiación a los ganadores de este concurso.

El 1er. lugar fue ocupado por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo que está liderada por la Dra. Patricia Salas Cáceres e integrada por los servidores Paola Yapo Rodriguez, Efrain Pari Ortiz, Jorge Vargas Llerena, Rosario Arredondo Pinto, María Díaz Bernaola, Dayssi Núñez Torres, Héctor Herrera Quispe, José Meza Pacheco, Juan Ramírez Hanco, Victor Polar Concha, Juan Loaiza Valdeiglesias, Jimmy Huarachi Machaca, Jessica Rodríguez Rodríguez y Xaviera Chipana Sulca.

El segundo lugar fue ocupado por la Coordinación de Informática, conformada por los ingenieros Walter Zapana Sotomayor, Elizabeth Alvarez Rivera, Henry Rodriguez Farfán, Rely Gamarra Peñalva, Gandhi Flores León y Lizeth Lovón Farfán.

Menciones honrosas recibieron las áreas de asesoría legal de la Gerencia General, integrada por Cynthia Ojeda Alcócer, Victor Linares Salas y Kimberly Alvarez López. Asimismo destacaron la participación del área de Tesorería compuesto por la Coordinadora, Gina Arenas Málaga, Julissa Evangelista Aliaga, Ingrid Huamaní Minaya y Cnthya Jimenez Sifuentes.

Asimismo, se reconoció a la Administración del Módulo Civil, integrada por Yuly Márquez Ticona y Ana Claudia Yañez Paredes.

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados

Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados

LEER MÁS
Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica: “Todo el peso de la ley”

Hombre pierde a su padre y hermano en accidente en Arequipa y exige sanción drástica: “Todo el peso de la ley”

LEER MÁS
Madre sobrevive y su hijo de 11 años fallece durante trágico accidente de bus en Arequipa: "Quería ser médico"

Madre sobrevive y su hijo de 11 años fallece durante trágico accidente de bus en Arequipa: "Quería ser médico"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Judicialidad

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025