Premian en CSJAR a servidores que promueven Buenas Prácticas Ergonómicas

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo, liderada por la Dra. Patricia Salas, se llevó el primer lugar, seguida por la Coordinación de Informática. Fuente: Difusión.

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo, liderada por la Dra. Patricia Salas, se llevó el primer lugar, seguida por la Coordinación de Informática. Fuente: Difusión.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, premió a las diferentes áreas que tomaron parte y resultaron ganadores del denominado reto ergonómico, “Ajusta tu espacio y gana bienestar”, desarrollado entre el 01 y 21 de setiembre del año en curso.

La finalidad de esta innovadora actividad, buscó motivar a los servidores judiciales a adaptar el trabajo a las capacidades humanas para mejorar la seguridad, la salud y la eficiencia en el entorno laboral.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que preside la jueza superior, Patricia Reymer Urquieta, evaluaron 5 criterios específicos como el haber creado un ambiente ergonómico de trabajo, empezando con la reorganización del espacio de trabajo (monitor, silla, teclado, mouse); implementado recomendaciones, limpieza y acondicionamiento del área para mejorar el confort visual y físico, incorporado recordatorios o rutinas de pausas activas y la colocación de materiales visuales: carteles de posturas correctas y rutinas breves de estiramiento.

Premiación

Durante un sencillo pero significativo acto, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo y los integrantes de este comité especial, realizaron la premiación a los ganadores de este concurso.

El 1er. lugar fue ocupado por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo que está liderada por la Dra. Patricia Salas Cáceres e integrada por los servidores Paola Yapo Rodriguez, Efrain Pari Ortiz, Jorge Vargas Llerena, Rosario Arredondo Pinto, María Díaz Bernaola, Dayssi Núñez Torres, Héctor Herrera Quispe, José Meza Pacheco, Juan Ramírez Hanco, Victor Polar Concha, Juan Loaiza Valdeiglesias, Jimmy Huarachi Machaca, Jessica Rodríguez Rodríguez y Xaviera Chipana Sulca.

El segundo lugar fue ocupado por la Coordinación de Informática, conformada por los ingenieros Walter Zapana Sotomayor, Elizabeth Alvarez Rivera, Henry Rodriguez Farfán, Rely Gamarra Peñalva, Gandhi Flores León y Lizeth Lovón Farfán.

Menciones honrosas recibieron las áreas de asesoría legal de la Gerencia General, integrada por Cynthia Ojeda Alcócer, Victor Linares Salas y Kimberly Alvarez López. Asimismo destacaron la participación del área de Tesorería compuesto por la Coordinadora, Gina Arenas Málaga, Julissa Evangelista Aliaga, Ingrid Huamaní Minaya y Cnthya Jimenez Sifuentes.

Asimismo, se reconoció a la Administración del Módulo Civil, integrada por Yuly Márquez Ticona y Ana Claudia Yañez Paredes.