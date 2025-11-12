Familiares temen represalias por denunciar el actuar de los buzos. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Foto: cortesía.

Familiares temen represalias por denunciar el actuar de los buzos.

Con la esperanza como único consuelo, los familiares de Félix Choque permanecen día y noche a orillas de la laguna artificial de la represa Aguada Blanca, en Arequipa, esperando alguna señal que indique dónde se encuentra. Sin embargo, aseguran que el trabajo realizado por los buzos de la empresa AUTODEMA (encargada de las operaciones) es “muy deficiente”, y les indigna ver que, mientras ellos sufren, algunos funcionarios posan para las cámaras “solo para la foto”.

“Solo trabajan cuando hay prensa”

El pasado lunes 11 de noviembre, el general Olger Benavides, jefe de la Macro Región Policial de Arequipa, llegó a la zona acompañado del gerente de AUTODEMA y otras autoridades. La presencia de la prensa también atrajo a más personas a la orilla de la laguna.

Según los familiares, antes de la llegada de las autoridades, los buzos ya habían informado que no volverían a ingresar al agua ese día. Sin embargo, apenas vieron a los medios de comunicación, retomaron las labores de búsqueda.

“Ayer los buzos se sumergieron por una hora. Nos dijeron que ya no podían hacerlo más, pero cuando llegó la prensa y la Policía, agarraron sus implementos y se metieron otra vez. ¡Eso nos indigna!”, relató uno de los hermanos de Félix, el varón desaparecido.

La familia mostró a La República fotos y videos que, según dicen, prueban que en algunos días no se realiza ninguna búsqueda. “Algunas autoridades incluso salen sonriendo en las fotos, como si fuera un paseo. Cuando les pedimos que busquen en otro punto, se molestan y nos responden: ‘Ya pues, te voy a dar gusto’. Eso no es profesional”, denunció una de las hijas de Félix Choque.

Los familiares aseguran que la búsqueda no es intensa, pues los buzos solo trabajan una hora o una hora y media por día y siempre en la misma zona. “No exploran otros puntos de la laguna”, agregó el hermano del desaparecido.

“Nos dijeron que no hablemos con la prensa”

Otro hecho que preocupa a la familia es la actitud del personal de AUTODEMA. Afirman que varios trabajadores les pidieron no hablar con la prensa ni divulgar información sobre el caso con la gente.

“Nos dijeron que tengamos paciencia, pero ya son siete días buscando a mi hermano. También nos advirtieron que no hablemos con los medios, y la verdad tenemos miedo a represalias. Si nos pasa algo, ni señal tenemos para llamar”, expresó un familiar.

Otro de los hijos de Félix relató que cada vez que mencionaba su intención de acudir a la prensa, le respondían: “Me decían que no entorpezca la búsqueda. Pero yo lo sentí como una amenaza indirecta”, denunció.

Familiares de Félix permanecen durante varias horas a orillas de la laguna esperando alguna señal.





“No toman con seriedad el caso”

La familia también cuestionó que AUTODEMA se haya negado a entregar los videos de las cámaras de vigilancia de la zona. Según indicaron, la empresa les respondió que las cámaras solo graban en tiempo real y no almacenan registro alguno.

Mientras tanto, los hermanos de Félix pasan las noches junto a la laguna, a la intemperie y entre el frío, esperando ver alguna señal.

“Nos turnamos para vigilar. A veces estamos hasta las seis o siete de la mañana, por si vemos algo que ayude. Los serenos y la población de la zona son testigos de que dormimos aquí”, contó uno de ellos, quien llegó desde Huayllacucho, en San Juan de Tarucani, cerca de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca.

La familia manifestó además su preocupación porque el equipo de búsqueda solo cuenta con un dron acuático y una ecosonda, ambos operados por buzos contratados por AUTODEMA, sin apoyo suficiente del Ejército Peruano.

Zona de difícil acceso

El general Olger Benavides reconoció que la represa presenta condiciones extremas para las labores de rescate. “Por la presión del agua y la altura, los buzos no pueden permanecer sumergidos más de 15 minutos.

Es una represa muy complicada. Estamos evaluando gestiones para traer buzos especializados y drones acuáticos desde Lima”, indicó el oficial.

Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado el traslado de refuerzos, mientras la familia de Félix Choque continúa esperando respuestas y exige una búsqueda real que les permita darle cristiana sepultura.

Hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta del gerente de Autodema por estás nuevas denuncias que llegaron a nuestro medio por parte de los familiares.