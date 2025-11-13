HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Módulo de Mariano Melgar cumple con acercar la justicia a zona noreste de Arequipa

Jueces y servidores renuevan compromiso de servicio en 24° aniversario de creación.

Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo de magistrados y servidores. Fuente: Difusión.
Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo de magistrados y servidores. Fuente: Difusión.

En el marco de la ceremonia por el 24° aniversario del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, se resaltó la importancia de la descentralización del servicio judicial, que permite atender a más de 120 mil pobladores del sector noreste y sur este de la ciudad, beneficiando además a los distritos de Miraflores, Chiguata y San Juan de Tarucani.

El acto protocolar fue presidido por el Dr. Nicolás Iscarra Pongo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien junto a los magistrados y jueces del módulo, renovaron su compromiso de brindar un servicio judicial accesible, eficiente y cercano a la ciudadanía, en las áreas Penal, Familia, Civil y Paz Letrado.

El discurso de orden estuvo a cargo del juez civil, Armando Villanueva Jiménez, quien destacó el esfuerzo diario de magistrados y servidores judiciales por atender con celeridad y eficacia las demandas de justicia de la población, reconociendo a la vez los retos que implica responder oportunamente a todos los requerimientos ciudadanos.

A su turno, el juez decano, Dr. Jorge Luis Pinto Flores, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó el valor del trabajo coordinado que ha permitido consolidar la labor del módulo durante más de dos décadas. En la ceremonia también participaron los magistrados Fiorela Pastor Arenas, Erika Núñez Orihuela y Patricio Carpio Casaverde; además de la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva.

La celebración se desarrolló en un ambiente de camaradería y confraternidad, acompañada por un programa literario-musical que fue del agrado de los presentes. Las actividades conmemorativas fueron organizadas por la administradora del módulo, Marcia Zea Ramírez y su equipo de trabajo.

