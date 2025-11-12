HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Bebé de 8 meses y su hermanito de 4 años sobreviven a caída de bus a abismo en Ocoña, Arequipa

Un trágico accidente de un bus interprovincial de la empresa Llamosas en Arequipa dejó 37 muertos y varios heridos. La Fiscalía investiga las causas del accidente, mientras se espera la lista oficial de fallecidos.

Niños sobreviven milagrosamente a accidente en la Panamericana Sur
Niños sobreviven milagrosamente a accidente en la Panamericana Sur | Foto: Geresa Arequipa/Fiscalía

El accidente del bus interprovincial de la empresa Llamosas, que cayó a un abismo a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña (Arequipa), dejó un saldo devastador de 37 fallecidos y varios heridos durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre. Entre los sobrevivientes se encuentran un bebé de apenas ocho meses y su hermano de cuatro años.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, ambos menores reciben atención médica en el Hospital de Camaná por policontusiones. Según informó Latina Noticias, los niños viajaban con su madre, quien no figura en la lista de heridos.

Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva para madre de alias El 'Monstruo'

lr.pe

Heridos fueron trasladados a hospitales cercanos

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados de emergencia a los centros de salud más próximos. Los pequeños viajaban desde Chala hacia Arequipa, y su padre se encuentra en camino al hospital para acompañarlos.

El nosocomio informó que uno de los menores se encuentra estable y resultó milagrosamente ileso, mientras que el otro presenta lesiones leves. Por el momento, se espera que el Ministerio Público oficialice la lista de fallecidos, mientras la Gerencia Regional de Salud ya difundió el registro preliminar de heridos.

Cae policía que era buscado por robo de S/35.000 en grifo de Bagua Grande: cambió su imagen para evitar captura

lr.pe

Chofer de camioneta que chocó a bus estaba alcoholizado

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que el conductor de la camioneta que chocó contra el bus interprovincial de la empresa Llamosas dio positivo en la prueba cualitativa de alcoholemia. Se esperan los resultados del examen cuantitativo para determinar el nivel exacto de alcohol en la sangre.

El chofer fue identificado como Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari (35), quien permanece policontuso y bajo custodia policial en el Hospital de Camaná. En tanto, el conductor del bus, Francisco Marco Ruelas Condori, falleció en el siniestro.

La Fiscalía Penal de Camaná realiza diligencias urgentes tras el accidente, en coordinación con la División Médico Legal de Arequipa para la ejecución de necropsias y reconocimientos médico-legales. Asimismo, personal especializado de la Policía Nacional se encuentra a cargo de los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del hecho.

Lista de pasajeros heridos tras accidente en Arequipa

De acuerdo con la información proporcionada por el Hospital de Camaná, se reportan los siguientes heridos:

  • Eva Luz Choque Zanga (30)
  • Menor de 8 meses
  • Menor de 4 años
  • Richard Paredes Quispe (44)
  • Rogelio Poma Ccarhuas (30)
  • Gladys Lunas Cjuro (34)
  • Liliana Valdivieso Yañez (36)
  • Berta Zonco Huarcapa (45)
  • Victor Hugo Veleto Ponce (25)
  • Lucy Alejandra Gómez Arpasi (53)
  • Henry Bandy Rey Apaclla Ñaupari (35)
  • Eduardo Antonio Gaspar Ayre (40)
  • Martha Suro Huachaca (42)
  • Christian Calderón Apaza (24)
  • Susana Gallegos Flores (41)
  • Alexandra Santos Alate (22)
  • Rodrigo Torres Barreda (22)
  • Wilson Roque Sucasa (35)
  • Leonarda Condori Puma (59)
  • Juan Carlos Sánchez Ore (31)

Asimismo, se conoció que los siguientes heridos fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado, entre ellos un menor de 8 años, Elizabeth Lunasco Quintana (30) y Nelly Pacari Vizcarra (37). En tanto, Yesenia Zegarra Miranda (37) fue derivada al hospital de EsSalud de Arequipa para recibir atención médica especializada.

