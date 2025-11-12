Un trágico accidente de autobús en Arequipa dejó al menos 37 muertos. La tragedia ocurrió tras el choque del bus de la empresa Llamosas con una camioneta. | Composición LR | Mirelia Quispe

"Le timbro y no contesta", señala la hermana de Luis Rojas Toledo (39). Su familiar es una de las 37 víctimas mortales del accidente del bus BCG-962 de la empresa Llamosas, que cerca a la una de la madrugada y tras chocar contra una camioneta, cayó a un abismo en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Camaná, región Arequipa.

Luis abordó el bus de la empresa Llamosas cerca las 8.30 p.m. del día anterior desde el distrito de Chala (Caravelí) hacia la ciudad de Arequipa. Deja tres hijos en la orfandad. Como su caso, su repentina partida es llorada aún sin resignación. No hay forma de entender que de esa manera se hayan ido padres, madres, hermanos, hijos. Y vidas por nacer.

Es el caso de Paola Villegas (23), otra víctima mortal quien llevaba en su vientre una vida de 8 meses. Ella viajaba junto a su pareja Víctor Veleto Ponce (25, herido) desde Chala hacia Arequipa, para luego continuar su viaje a Puno. Estaba programado que el 14 de diciembre Paola daría a luz. Habían viajado a Chala por trabajo.

"Yo estaba confiada porque en este carro nunca sabe haber accidentes. Tienen que hacerse responsables los de la empresa y la camioneta. Yo pido justicia", dijo sollozando la suegra de Paola al pie del acantilado del accidente, mientras contemplaba hacia abajo las tareas de recuperación de los cuerpos.

Esta última labor fue compleja. El bus cayó a un abismo de 200 metros hacia las orillas del río Ocoña. Se requirió de una pala mecánica y un volquete para cruzar el afluente, recuperar y cargar los cuerpos y luego, por otro camino, dirigirse hacia la morgue de la ciudad de Camaná, a 45 minutos del lugar del accidente.

Al cierre de esta nota, el Ministerio Público no ha confirmado la identidad de todos los fallecidos. En el lugar del accidente se recuperaron 36 cuerpos, se suma otra persona que murió de camino al centro de salud de Ocoña.

Así quedó el bus tras el fatal choque. Foto: Mirelia Quispe / La República.

Chofer que chocó contra bus dio positivo a alcoholemia

Un mar humano de familiares se concentró en las afueras del la morgue de Camaná. Muchos llegaron de Chala, otros desde la ciudad de Arequipa, ambos puntos están a casi 4 horas de Camaná. No solo el dolor unía a los deudos, también el sentimiento de indignación, esto al conocerse que el chofer de la camioneta VCN-735 que chocó contra el bus estaba bajo efectos del alcohol.

Dicho conductor fue identificado como Hennry Branddy Rey Apaclla Ñaupari (35) y dio positivo a la prueba cuantitativa. El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que el chofer permanece policontuso en el Hospital de Camaná, bajo custodia policial. Olger Benavides añadió que la prueba cualitativa determinará el nivel exacto de alcohol en la sangre de Apaclla Ñaupari. Mientras que el chofer del bus, Francisco Ruelas Condori, está entre los fallecidos.

Algunos testigos en la zona señalaron que la camioneta habría invadido el carril del ómnibus, el cual se terminó despistando. La camioneta iba con un ocupante que también terminó herido. Este vehículo habría procedido del sector de San Juan de Chorunga, zona de minería artesanal. Se sabe que su chofer iba vestido como obrero minero.

"Ya nada nos va a devolver a nuestros familiares, pero sí quiero que ese chofer de la camioneta pague en la cárcel. Aunque ya no se puede confiar en las autoridades, la autoridad más corrupta es la Policia", señaló muy dolido José Álvarez Rivas, quien en el accidente perdió a su hermano Alan y a su papá Guillermo Álvarez Pérez. Ambos eran comerciantes y regresaban de una feria en Chala. Al mismo pedido de justicia se sumó el hijo Luis Gaudamir Pozo, otro fallecido y que esperaba en las afueras de la morgue la devolución de los restos del progenitor. "Yo no quiero plata, yo quiero la vida de mi papá", dijo con la voz quebrada.

Hasta el cierre de la nota, no se han oficializado los nombres de las víctimas. Foto: Mirelia Quispe / La República.

Hospitales colapsados: 25 heridos

El reporte oficial de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que el accidente dejó 25 heridos. En un primer momento los rescatados fueron trasladados al centro de salud de Ocoña, de ese grupo, la mayoría fue derivada al Hospital de Camaná. Y los más graves referidos a la ciudad de Arequipa, siete en total.

El fatídico accidente evidenció otra vez las carencias del sistema de salud públuco peruano. El Hospital de Camaná, el punto de atención central de los heridos, quedó colapsado con el traslado de los heridos. Si bien el personal médico puso el pecho (se llamó incluso a trabajadores que estaban de descanso), se tuvo que habilitar el auditorio para las atenciones de emergencia.

En estas circunstancias, muchos vecinos de la zona recordaron la mucha utilidad que habría sido el nuevo hospital de Camaná, cuya construcción está abandonada desde el 2017 y que no puede culminarse por problemas contractuales. Un elefante blanco en medio de la tragedia. La misma realidad la tienen otros dos nosocomios en la región Arequipa, que no han podido terminarse tras el paso de tres gestiones en el Gobierno Regional de Arequipa.

Mientras que el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, donde se derivaron a los pacientes con mayor gravedad, solo tenía dos camas UCI libres. Varios heridos tenían traumatismo encefalocraneano en evolución y en cualquier momento podrían necesitar de estas unidades especializadas.

Asimismo, el trasladado de los heridos despertó críticas de la ciudadanía, debido a que debieron soportar un traslado terrestre de 3 a 4 horas. En emisoras de la Ciudad Blanca, se exigió la implementación de un puente aéreo. "Cuando vienen autoridades habilitan hasta 3 helicópteros, pero nada cuando la población lo necesita", reclamó una oyente.

Los hospitales no se daban abasto a la cantidad de heridos. Foto: Mirelia Quispe / La República.

Kilómetro 780, una zona de luto

La tragedia ronda en el kilómetro 780. En febrero del 2018, el lugar también fue escenario de otro accidente, donde fallecieron 47 personas tras el desbarrancamiento de un bus de la empresa Rey Latino, que también iba de Chala hacia la ciudad de Arequipa. Prueba de aquella tragedia son las cruces conmemorativas en medio del kilómetro 780 de la Panamericana Sur. En medio de aquellas capillas, se desarrollaron las labores del rescate de los heridos y recuperación de los cuerpos.

El jefe de la Sutran, Christian Sánchez, sostuvo que la empresa Llamosas tenía todos los permisos correspondientes. No obstante, el manifiesto de pasajeros estaba mal llenado, con datos incompletos. Solo se consignaron 39 pasajeros en dicha nómina, sin embargo el resto habría subido en medio de la ruta. Se trataba de un bus de dos pisos.

Los familiares de las víctimas se reunieron fuera del nosocomio y exigieron justicia. Foto: Mirelia Quispe / La República.

Familias de Chala en el dolor

La empresa Llamosas era habitual para el transporte de los vecinos de Chala hacia otras ciudades de la costa arequipeña y la ciudad de Arequipa, capital del departamento. Incluso había una relación de familiaridad, se trataba de vecinos, amigos.

Se mencionó que el chofer del bus, Marcos Ruelas, era uno de los fundadores de la firma. Según sus representantes, se trató del primer accidente que sufrieron en casi dos décadas de operaciones. Es más, autoridades también viajaban a bordo del bus. Por ejemplo, la teniente alcaldesa del distrito de Chala, Yesenia Zegarra Miranda. Ella quedó herida y policontusa con un TEC en evolución, por lo que fue referida a un hospital de EsSalud de la ciudad de Arequipa.

