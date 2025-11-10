Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados

Seal anuncia interrupción del servicio eléctrico en Arequipa para labores de mantenimiento. | Foto: composición LR/Andina

Seal anuncia interrupción del servicio eléctrico en Arequipa para labores de mantenimiento. | Foto: composición LR/Andina

A través de sus plataformas oficiales, la empresa distribuidora SEAL informó sobre un nuevo corte de luz programado para la región Arequipa. Esta suspensión del suministro eléctrico se producirá del martes 11 al sábado 15 de noviembre y permitirá realizar labores de mantenimiento y mejora del servicio. Asimismo, la empresa pidió a los ciudadanos tomar sus precauciones.

En esta nota de La República, te contamos qué zonas y provincias de Arequipa se verán afectados por el corte de luz programado, cuál es el cronograma de suspensión y reposición, y todos los detalles.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?

Arequipa

Camaná

Islay.

Corte de luz, martes 11 de noviembre: zonas y horarios

El distrito de Paucarpata, en la provincia de Arequipa, y el distrito de Samuel Pastor, en Camaná, tienen corte de luz programado para el día martes 11 de noviembre desde las 8.00 a. m.

Corte de luz en Arequipa, 11 de noviembre. Foto: SEAL

Corte de luz en Arequipa, 11 de noviembre. Foto: SEAL

Corte de luz, miércoles 12 de noviembre: zonas y horarios

El distrito de Yura, en la provincia de Arequipa, tiene corte de luz programado para el día miércoles 12 de noviembre desde las 7.30 a. m.

Corte de luz en Arequipa, 12 de noviembre. Foto: SEAL

Corte de luz, jueves 13 de noviembre: zonas y horarios

El distrito de Mollendo, en la provincia de Islay, y la jurisdicción de Quilca, en Camaná, tienen corte de luz programado para el día jueves 13 de noviembre desde las 8.00 a. m.

Corte de luz en Arequipa, 13 de noviembre. Foto: SEAL

Corte de luz en Arequipa, 13 de noviembre. Foto: SEAL

Corte de luz, viernes 14 de noviembre: zonas y horarios

Alto Selva Alegre, Mariano Melgar y Miraflores, en la provincia de Arequipa, y Cocachacra, en Islay, tienen corte de luz programado para el día viernes 14 de noviembre desde las 7.30 a. m.

Corte de luz en Arequipa, 14 de noviembre. Foto: SEAL

Corte de luz en Arequipa, 14 de noviembre. Foto: SEAL

Corte de luz, sábado15 de noviembre: zonas y horarios

Socabaya y José Luis Bustamante, en la provincia de Arequipa, tienen corte de luz programado para el día sábado 15 de noviembre desde las 8.00 a. m.

Corte de luz en Arequipa, 15 de noviembre. Foto: SEAL