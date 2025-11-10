Corte de luz en Arequipa desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre: zonas y horarios afectados
Las zonas afectadas incluyen Paucarpata, Yura, Mollendo, Alto Selva Alegre y más. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones durante este periodo.
A través de sus plataformas oficiales, la empresa distribuidora SEAL informó sobre un nuevo corte de luz programado para la región Arequipa. Esta suspensión del suministro eléctrico se producirá del martes 11 al sábado 15 de noviembre y permitirá realizar labores de mantenimiento y mejora del servicio. Asimismo, la empresa pidió a los ciudadanos tomar sus precauciones.
En esta nota de La República, te contamos qué zonas y provincias de Arequipa se verán afectados por el corte de luz programado, cuál es el cronograma de suspensión y reposición, y todos los detalles.
Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?
- Arequipa
- Camaná
- Islay.
Corte de luz, martes 11 de noviembre: zonas y horarios
El distrito de Paucarpata, en la provincia de Arequipa, y el distrito de Samuel Pastor, en Camaná, tienen corte de luz programado para el día martes 11 de noviembre desde las 8.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa, 11 de noviembre. Foto: SEAL
Corte de luz, miércoles 12 de noviembre: zonas y horarios
El distrito de Yura, en la provincia de Arequipa, tiene corte de luz programado para el día miércoles 12 de noviembre desde las 7.30 a. m.
Corte de luz en Arequipa, 12 de noviembre. Foto: SEAL
Corte de luz, jueves 13 de noviembre: zonas y horarios
El distrito de Mollendo, en la provincia de Islay, y la jurisdicción de Quilca, en Camaná, tienen corte de luz programado para el día jueves 13 de noviembre desde las 8.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa, 13 de noviembre. Foto: SEAL
Corte de luz, viernes 14 de noviembre: zonas y horarios
Alto Selva Alegre, Mariano Melgar y Miraflores, en la provincia de Arequipa, y Cocachacra, en Islay, tienen corte de luz programado para el día viernes 14 de noviembre desde las 7.30 a. m.
Corte de luz en Arequipa, 14 de noviembre. Foto: SEAL
Corte de luz, sábado15 de noviembre: zonas y horarios
Socabaya y José Luis Bustamante, en la provincia de Arequipa, tienen corte de luz programado para el día sábado 15 de noviembre desde las 8.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa, 15 de noviembre. Foto: SEAL
