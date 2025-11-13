Jueces del Módulo Penal de Violencia capacitan a padres de familia sobre delitos sexuales

Estas charlas forman parte de la iniciativa del Módulo Penal de Violencia . Fuente: Difusión.

Con el propósito de prevenir nuevos hechos de violencia y se informe cuál es el funcionamiento del sistema de justicia en casos de agresiones, los jueces del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar desarrollaron jornadas informativas a padres de familia de instituciones educativas de Tiabaya, Alto Selva Alegre y de Socabaya.

Los jueces Yury Tito Quiñonez, Jenny Arias Pérez, Ana Flores Gutiérrez y Joseph Ccasas Zapana, se desplazaron hacia los colegios San Martín de Porres, Echavarry y San Benito Palermo, a fin de explicar a los padres los delitos de violencia sexual, feminicidio, agresiones, chantaje, entre otros.

La jornada permitió aclarar dudas en los padres de familia, respecto a qué tipo de conductas podrían ser consideradas como actos de violencia, los derechos y obligaciones de los menores de edad, entre otros.

El Módulo Penal de Violencia viene brindando charlas informativas en distintas comunidades de la región, a fin de promover la prevención de la violencia.