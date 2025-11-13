HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
Judicialidad

Jueces del Módulo Penal de Violencia capacitan a padres de familia sobre delitos sexuales

Campaña informativa se concretó en instituciones educativas de Tiabaya, Alto Selva Alegre y Socabaya.

Estas charlas forman parte de la iniciativa del Módulo Penal de Violencia . Fuente: Difusión.
Con el propósito de prevenir nuevos hechos de violencia y se informe cuál es el funcionamiento del sistema de justicia en casos de agresiones, los jueces del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar desarrollaron jornadas informativas a padres de familia de instituciones educativas de Tiabaya, Alto Selva Alegre y de Socabaya.

Los jueces Yury Tito Quiñonez, Jenny Arias Pérez, Ana Flores Gutiérrez y Joseph Ccasas Zapana, se desplazaron hacia los colegios San Martín de Porres, Echavarry y San Benito Palermo, a fin de explicar a los padres los delitos de violencia sexual, feminicidio, agresiones, chantaje, entre otros.

La jornada permitió aclarar dudas en los padres de familia, respecto a qué tipo de conductas podrían ser consideradas como actos de violencia, los derechos y obligaciones de los menores de edad, entre otros.

El Módulo Penal de Violencia viene brindando charlas informativas en distintas comunidades de la región, a fin de promover la prevención de la violencia.

