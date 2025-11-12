Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 12 de noviembre, luego de que un bus interprovincial cayera a un barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa. Al menos 37 personas perdieron la vida y se reportan 24 heridos, entre ellos varios menores de edad.

El bus de la empresa Llamosas había salido de la localidad de Chala con destino a la ciudad de Arequipa. La unidad se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros tras chocar con una camioneta, en circunstancias que aún son materia de investigación. Efectivos de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos continúan con las labores de rescate de las víctimas y el traslado de los heridos a los centros de emergencia más cercanos.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Lista de pasajeros heridos tras accidente en Arequipa

De acuerdo con la información proporcionada por el Hospital de Camaná, se reportan los siguientes heridos policontusos a consecuencia del accidente de tránsito:

Eva Luz Choque Zanga (30)

Menor de 8 meses

Menor de 4 años

Richard Paredes Quispe (44)

Rogelio Poma Ccarhuas (30)

Gladys Lunas Cjuro (34)

Liliana Valdivieso Yañez (36)

Berta Zonco Huarcapa (45)

Victor Hugo Veleto Ponce (25)

Lucy Alejandra Gómez Arpasi (53)

Henry Bandy Rey Apaclla Ñaupari (35)

Eduardo Antonio Gaspar Ayre (40)

Martha Suro Huachaca (42)

Christian Calderón Apaza (24)

Susana Gallegos Flores (41)

Alexandra Santos Alate (22)

Rodrigo Torres Barreda (22)

Asimismo, se conoció que los siguientes heridos fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado, entre ellos un menor de 8 años, Elizabeth Lunasco Quintana (30) y Nelly Pacari Vizcarra (37). En tanto, Yesenia Zegarra Miranda (37) fue derivada al hospital de EsSalud de Arequipa para recibir atención médica especializada.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.