HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Accidente en Arequipa: esta es la lista de pasajeros heridos tras caída de bus en Ocoña que deja al menos 37 fallecidos

Un bus de la empresa Llamosas cayó a un barranco en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, dejando un saldo de al menos 37 fallecidos y 24 heridos, incluidos menores de edad.

Trágico accidente en Arequipa reporta al menos 37 fallecidos
Trágico accidente en Arequipa reporta al menos 37 fallecidos | Foto: difusión

Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 12 de noviembre, luego de que un bus interprovincial cayera a un barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa. Al menos 37 personas perdieron la vida y se reportan 24 heridos, entre ellos varios menores de edad.

El bus de la empresa Llamosas había salido de la localidad de Chala con destino a la ciudad de Arequipa. La unidad se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros tras chocar con una camioneta, en circunstancias que aún son materia de investigación. Efectivos de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos continúan con las labores de rescate de las víctimas y el traslado de los heridos a los centros de emergencia más cercanos.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

lr.pe

Lista de pasajeros heridos tras accidente en Arequipa

De acuerdo con la información proporcionada por el Hospital de Camaná, se reportan los siguientes heridos policontusos a consecuencia del accidente de tránsito:

  • Eva Luz Choque Zanga (30)
  • Menor de 8 meses
  • Menor de 4 años
  • Richard Paredes Quispe (44)
  • Rogelio Poma Ccarhuas (30)
  • Gladys Lunas Cjuro (34)
  • Liliana Valdivieso Yañez (36)
  • Berta Zonco Huarcapa (45)
  • Victor Hugo Veleto Ponce (25)
  • Lucy Alejandra Gómez Arpasi (53)
  • Henry Bandy Rey Apaclla Ñaupari (35)
  • Eduardo Antonio Gaspar Ayre (40)
  • Martha Suro Huachaca (42)
  • Christian Calderón Apaza (24)
  • Susana Gallegos Flores (41)
  • Alexandra Santos Alate (22)
  • Rodrigo Torres Barreda (22)

Asimismo, se conoció que los siguientes heridos fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado, entre ellos un menor de 8 años, Elizabeth Lunasco Quintana (30) y Nelly Pacari Vizcarra (37). En tanto, Yesenia Zegarra Miranda (37) fue derivada al hospital de EsSalud de Arequipa para recibir atención médica especializada.

PUEDES VER: Atentan contra bus 'El Chino' en la curva La Esperanza, límite entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Arequipa: al menos 37 fallecidos deja caída de un bus interprovincial a un abismo en Ocoña

Arequipa: al menos 37 fallecidos deja caída de un bus interprovincial a un abismo en Ocoña

LEER MÁS
Arequipa: familias solicitan apoyo para heridos en fatal accidente de bus

Arequipa: familias solicitan apoyo para heridos en fatal accidente de bus

LEER MÁS
LÍDERES QUE INSPIRAN JÓVENES | Corte Superior de Justicia de Arequipa

LÍDERES QUE INSPIRAN JÓVENES | Corte Superior de Justicia de Arequipa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arequipa: al menos 37 fallecidos deja caída de un bus interprovincial a un abismo en Ocoña

Arequipa: al menos 37 fallecidos deja caída de un bus interprovincial a un abismo en Ocoña

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

LEER MÁS
Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

LEER MÁS
El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Sociedad

Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025