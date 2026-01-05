HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
EN VIVO

Tachas rechazadas, partidos en crisis y una región marcada por la guerra | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Ubicado en la Costa Verde, el parque de diversiones combina tradiciones de ferias con otras atracciones; además, ofrece entrada gratuita y juegos mecánicos. Ideal para familias y visitantes.

Pleyling park se encuentra en Magdalena con juegos mecánicos y otras actividades familiares.
Pleyling park se encuentra en Magdalena con juegos mecánicos y otras actividades familiares. | Foto: Facebook Pleyling park/Composición LR

Un parque de diversiones recientemente inaugurado abrió sus puertas en el Circuito de Playas de Magdalena, convirtiéndose en una nueva opción de entretenimiento frente al mar. Se trata de Pleyling Park, un espacio que permite el ingreso gratuito y cobra únicamente por el uso de los juegos mecánicos, con tarifas que parten desde los 10 soles.

El parque, que recibe visitantes desde el mediodía, ofrece una combinación de atracciones para distintas edades, iluminación nocturna y actividades típicas de feria. Su ubicación en la Costa Verde permite que el recorrido se realice tanto de día como de noche, aprovechando la vista al litoral limeño.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Vista general del parque de diversiones Pleyling Park, ubicado en Magdalena. Foto: Pleyling Park/Instagram

Vista general del parque de diversiones Pleyling Park, ubicado en Magdalena. Foto: Pleyling Park/Instagram

PUEDES VER: Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

lr.pe

Pleyling Park: ¿qué juegos mecánicos ofrece el nuevo parque de diversiones en Magdalena?

El nuevo parque de diversiones instalado en la Costa Verde reúne una selección de atracciones mecánicas tradicionales y juegos de feria, dirigidos a públicos de distintas edades. Entre las opciones disponibles para los visitantes se encuentran:

  • Carros chocones
  • Carrusel
  • Barco pirata
  • Tagada
  • Sillas voladoras
  • Trampolines
  • Evolution
  • El martillo
  • Gusanito
  • Rueda de la fortuna
  • Juegos de feria

Además de las atracciones mecánicas, el recinto cuenta con puestos de comida y bebidas distribuidos dentro del espacio, permitiendo que los asistentes puedan disfrutar de una oferta de productos variada.

El popular juego tagadá, rebautizado como Bumber, también se encuentra disponible en Pleyling Park. Foto: Pleyling Park/Instagram

El popular juego tagadá, rebautizado como Bumber, también se encuentra disponible en Pleyling Park. Foto: Pleyling Park/Instagram

PUEDES VER: Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

lr.pe

¿Cómo llegar al parque de diversiones gratuito en el Circuito de Playas de Magdalena?

El parque Pleyling Park está ubicado en el Circuito de Playas de la Costa Verde, dentro del distrito de Magdalena del Mar. Su localización permite el acceso tanto en vehículo particular como en taxi, ya que la zona cuenta con espacios habilitados para estacionamiento.

Otra alternativa es llegar caminando mediante las escaleras de acceso desde Magdalena o desde el distrito de San Miguel, rutas frecuentemente utilizadas por quienes recorren la Costa Verde.

PUEDES VER: Playas aptas para bañistas en Lima: lista de los balnearios saludables que puedes visitar este verano 2026

lr.pe

¿Cuál es el horario de atención del nuevo parque de diversiones en la Costa Verde?

Pleyling Park atiende todos los días, recibiendo al público desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche. Este horario extendido permite que los visitantes elijan acudir durante el día o en la noche.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Juegos para niños: 30 actividades divertidas para menores de 3, 4 y 5 años

Juegos para niños: 30 actividades divertidas para menores de 3, 4 y 5 años

LEER MÁS
Más de 14 mil armas fueron fundidas para fabricar juegos para niños y gimnasios: conoce donde ubicarlos

Más de 14 mil armas fueron fundidas para fabricar juegos para niños y gimnasios: conoce donde ubicarlos

LEER MÁS
Las 5 mejores manualidades de 'Paw Patrol' que necesitas hacer por el Día del Niño

Las 5 mejores manualidades de 'Paw Patrol' que necesitas hacer por el Día del Niño

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Sociedad

Municipalidad de Urubamba anula contrato de buses a Machu Picchu por irregularidades en contrato: Consettur operará hasta nueva licitación

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 remeció Cañete según IGP

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025