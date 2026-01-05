Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Pleyling park se encuentra en Magdalena con juegos mecánicos y otras actividades familiares. | Foto: Facebook Pleyling park/Composición LR

Un parque de diversiones recientemente inaugurado abrió sus puertas en el Circuito de Playas de Magdalena, convirtiéndose en una nueva opción de entretenimiento frente al mar. Se trata de Pleyling Park, un espacio que permite el ingreso gratuito y cobra únicamente por el uso de los juegos mecánicos, con tarifas que parten desde los 10 soles.

El parque, que recibe visitantes desde el mediodía, ofrece una combinación de atracciones para distintas edades, iluminación nocturna y actividades típicas de feria. Su ubicación en la Costa Verde permite que el recorrido se realice tanto de día como de noche, aprovechando la vista al litoral limeño.

Vista general del parque de diversiones Pleyling Park, ubicado en Magdalena. Foto: Pleyling Park/Instagram

Pleyling Park: ¿qué juegos mecánicos ofrece el nuevo parque de diversiones en Magdalena?

El nuevo parque de diversiones instalado en la Costa Verde reúne una selección de atracciones mecánicas tradicionales y juegos de feria, dirigidos a públicos de distintas edades. Entre las opciones disponibles para los visitantes se encuentran:

Carros chocones

Carrusel

Barco pirata

Tagada

Sillas voladoras

Trampolines

Evolution

El martillo

Gusanito

Rueda de la fortuna

Juegos de feria

Además de las atracciones mecánicas, el recinto cuenta con puestos de comida y bebidas distribuidos dentro del espacio, permitiendo que los asistentes puedan disfrutar de una oferta de productos variada.

El popular juego tagadá, rebautizado como Bumber, también se encuentra disponible en Pleyling Park. Foto: Pleyling Park/Instagram

¿Cómo llegar al parque de diversiones gratuito en el Circuito de Playas de Magdalena?

El parque Pleyling Park está ubicado en el Circuito de Playas de la Costa Verde, dentro del distrito de Magdalena del Mar. Su localización permite el acceso tanto en vehículo particular como en taxi, ya que la zona cuenta con espacios habilitados para estacionamiento.

Otra alternativa es llegar caminando mediante las escaleras de acceso desde Magdalena o desde el distrito de San Miguel, rutas frecuentemente utilizadas por quienes recorren la Costa Verde.

¿Cuál es el horario de atención del nuevo parque de diversiones en la Costa Verde?

Pleyling Park atiende todos los días, recibiendo al público desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche. Este horario extendido permite que los visitantes elijan acudir durante el día o en la noche.

