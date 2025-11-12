Un agente de la PNP modificó su apariencia personal para evitar ser capturado por un presunto robo de S/35.000 en el que estaría implicado. | Foto: Composición LR/ Difusión/ PerúTV

Un agente de la PNP modificó su apariencia personal para evitar ser capturado por un presunto robo de S/35.000 en el que estaría implicado. | Foto: Composición LR/ Difusión/ PerúTV

Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue capturado en la ciudad de Jaén, Cajamarca, tras haber sido buscado por el robo de S/35.000 cometido en un grifo de Bagua Grande, Amazonas, en enero de este año. El policía, identificado como James Saldaña Fernández, está acusado del presunto delito de robo agravado y fue detenido en la intersección de las calles Ayacucho y Marañón.

El oficial quedó bajo custodia de las autoridades y había modificado su apariencia para evitar ser capturado. El detenido se encontraba con paradero desconocido y presentaba el cabello más largo y ondulado. Fue el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Bagua Grande el que emitió una orden de captura contra él, otro policía —identificado como Juan Aurelio Ángeles Nauca— y tres civiles más, por su presunta participación en el robo a la gasolinera.

¿Cómo fue el crimen del grifo en Bagua Grande?

En enero de este año, según la investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcubamba, los dos agentes de la PNP, James Saldaña Fernández y Juan Aurelio Ángeles Nauca, habrían utilizado un patrullero mientras se encontraban de servicio. Según señala la entidad, se vio a la unidad acercarse y retirarse de la escena del crimen. Ambos estarían vinculados a la banda criminal La Gran Familia.

Por ese motivo, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Bagua Grande dictó seis meses de prisión preventiva contra los involucrados: los civiles Josué Saldaña Vásquez, alias ‘Bolo’; Luis Abrahán Flores Loaiza, alias ‘Homero’; y Segundo César Saldaña Vásquez, alias ‘Chicho’; además de los dos suboficiales ya mencionados. Todos enfrentarían cargos por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y tenencia ilegal de armas.

