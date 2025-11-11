El estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) podría dejar de albergar conciertos nacionales e internacionales, según las recientes declaraciones de la rectora Jeri Ramón. La autoridad universitaria manifestó su rechazo al uso del recinto para eventos musicales debido al impacto negativo del ruido tanto en el entorno académico como en los vecinos del campus.

La Decana de América evalúa suspender el alquiler del estadio a partir del 2026 si no se implementan medidas que mitiguen el sonido. “Yo estoy en la política de que en 2026 ya no se debe alquilar si es que no nos ponen la parte del cerramiento por los ruidos molestos”, expresó Ramón en declaraciones a Canal N.

Ruido en Estadio San Marcos afecta clases y genera quejas vecinales

El ruido generado por los conciertos interfiere directamente con las actividades académicas de las facultades cercanas al estadio y ha provocado constantes reclamos de los vecinos. “Por la queja de los vecinos y porque la bulla perjudica a la facultad”, añadió Ramón, quien explicó que la universidad mantiene conversaciones para exigir la instalación de un cerramiento o una cúpula acústica que mitigue el sonido en futuros eventos.

Por el momento, la UNMSM tiene programados dos conciertos más en su estadio; sin embargo, desde 2026 no se permitirán nuevos alquileres hasta que se resuelvan los problemas de ruido y se garantice un ambiente adecuado para el estudio de miles de sanmarquinos y la tranquilidad de los residentes de Cercado de Lima.

El 3 de septiembre de 2023, la Municipalidad de Lima clausuró por 60 días el estadio de San Marcos tras denuncias de vecinos y estudiantes, lo que afectó la programación de varios conciertos en el recinto universitario.

