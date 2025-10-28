Linkin Park en Lima 2025: a qué hora inicia, puertas de ingreso, setlist y todo lo que debes saber del concierto en el Estadio San Marcos
La banda Linkin Park se presentará en Lima el 28 de octubre de 2025, prometiendo un concierto histórico en el Estadio San Marcos. El grupo regresa tras la muerte de Chester Bennington, con Emily Armstrong en la voz.
La banda estadounidense Linkin Park se prepara para reencontrarse con sus seguidores peruanos en un concierto que promete ser histórico. El grupo, que marcó a toda una generación con su fusión de rock alternativo, electrónica y rap, llegará al Estadio San Marcos este martes 28 de octubre de 2025 como parte de su nueva gira mundial 'From Zero World Tour'. Esta será la primera vez que se presenten en Lima tras la muerte de Chester Bennington, y lo harán acompañados por la vocalista Emily Armstrong, quien asumirá las partes vocales del recordado frontman.
La expectativa es alta. Las entradas están disponibles en Ticketmaster y los fanáticos se preparan para una noche cargada de nostalgia, energía y emoción. Aunque la banda no ha revelado todos los detalles del show, ya se conocen aspectos clave como el horario, los accesos al recinto y el setlist tentativo que incluirá varios de sus himnos más emblemáticos.
¿A qué hora inicia el concierto de Linkin Park en Lima 2025?
El concierto de Linkin Park en Lima 2025 está programado para comenzar a las 9.00 p. m. en el Estadio San Marcos. Sin embargo, se recomienda llegar con suficiente anticipación, ya que el evento contará con una presentación previa a cargo de la cantante Poppy, quien será la telonera de esta noche inolvidable.
- Apertura de puertas: 4.00 p. m.
- Show de Poppy: 7.40 p. m.
- Linkin Park: 8.50 p. m.
Puertas de ingreso para ver a Linkin Park en el Estadio San Marcos
Las puertas del Estadio San Marcos se abrieron a partir de las 4.00 p. m., según confirmó la productora Live Nation Perú. El ingreso está dividido por zonas, y cada tipo de entrada tendrá un acceso específico para facilitar el flujo de asistentes. Se recomienda llevar el e-ticket impreso o digital, además de un documento de identidad.
- Puerta 1: Av. Venezuela
- Cancha 1
- PIT 1- 2
- Puerta 5: Av. Amézaga
- Cancha 2
- Occidente
- Puerta 6: Av. Amézaga (esquina con Av. Colonial)
- Tribuna Norte
- Oriente.
Accesos al concierto de Linkin Park en Lima 2025. Foto: Live Nation Perú
Setlist de Linkin Park: los clásicos que podrían sonar en Lima
Aunque el setlist oficial no ha sido confirmado, se espera que Linkin Park interprete varios de sus éxitos más representativos, tal como lo hizo en Colombia:
- 'Somewhere I Belong'
- 'Points of Authority'
- 'Up From The Bottom'
- 'Crawling'
- 'The Emptiness Machine'
- 'The Catalyst'
- 'Burn It Down'
- 'Over Each Other'
- 'Where'd You Go'
- 'Waiting For The End'
- 'Lies, Greed, Misery'
- 'Two Faced'
- 'Hahn Solo'
- 'Mike Solo'
- 'IGYEIH'
- 'One Step Closer'
- 'Lost'
- 'Stained'
- 'What I’ve Done'
- 'Overflow'
- 'Numb'
- 'From The Inside'
- 'Heavy Is The Crown'
- 'Bleed It Out'
- 'Papercut'
- 'In The End'
- 'Faint'.