Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir examen nacional de preselección, vía Pronabec

El Examen Nacional de Preselección para acceder a la Beca 18-2026 está cada vez más cerca. Este año, 97.528 estudiantes competirán por una oportunidad de continuar sus estudios universitarios financiados íntegramente por el Estado, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación (Minedu).

El domingo 16 de noviembre, la prueba se realizará de forma presencial y simultánea en todo el país, en alguna de las 180 sedes habilitadas a nivel nacional. Los puntajes obtenidos en el examen se sumarán a los que correspondan a las condiciones priorizables acreditadas durante la inscripción, con el fin de determinar el resultado total de esta primera etapa del proceso Beca 18.

Beca 18-2026: cómo saber qué sede de evaluación te corresponde

Si postulaste a la Beca 18-2026, el Pronabec ha habilitado un procedimiento digital para que los participantes conozcan la sede donde deberán rendir el Examen Nacional de Preselección. Para ello, deben ingresar a la casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) o acceder directamente mediante el ENLACE oficial de Pronabec. Una vez dentro, se asignará un local cercano a la dirección registrada durante la inscripción.

Para consultar esta información, el postulante debe ingresar con su usuario y contraseña registrados durante la postulación, dirigirse al ícono de la campaña y revisar las notificaciones, donde aparecerán los detalles de la sede y dirección del examen. Se recomienda verificar esta información con anticipación para planificar la ruta y evitar contratiempos el día de la evaluación.

¿A qué hora empieza el examen de la Beca 18 y qué debo llevar?

La prueba nacional de la Beca 18-2026 se realizará el domingo 16 de noviembre. El ingreso a los locales estará permitido desde las 7:00 a. m. hasta las 8:20 a. m. Pasado este horario, las puertas se cerrarán definitivamente y no se permitirá el acceso, lo que implicará la descalificación automática del proceso. Solo se aceptará el uso del DNI físico para ingresar al examen. En caso el documento esté vencido, los postulantes podrán presentar el comprobante de trámite de renovación o el documento que acredite su actualización.

El Pronabec proporcionará el lápiz y el borrador necesarios para rendir la prueba. La Evaluación Nacional de Preselección (ENP) se desarrollará de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y evaluará los conocimientos y competencias de los postulantes en las áreas de Matemática y Comprensión lectora, mediante un total de 60 preguntas. Durante el examen, los participantes deberán marcar sus respuestas únicamente en la ficha oficial, rellenando completamente el círculo correspondiente con lápiz, asegurándose de que las marcas sean oscuras y definidas.

Objetos prohibidos y causas de descalificación durante el examen nacional

Durante el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, está prohibido ingresar con objetos personales o aparatos electrónicos. Entre los artículos no permitidos se incluyen celulares, audífonos, laptops, tablets, cámaras fotográficas o de video, cuadernos, hojas de papel, mochilas, carteras, canguros y monederos.

Tampoco se permitirá el ingreso con accesorios como aretes, cinturones, collares, pulseras, anillos, bufandas, gorras, lentes oscuros, guantes o espejos. Además, no se podrán llevar alimentos ni bebidas. Antes de ingresar al local de evaluación, los postulantes deberán pasar por un detector de metales y tener el cabello recogido para facilitar la identificación.

Por otro lado, el Pronabec advierte que los postulantes serán descalificados si se niegan a ser identificados, suplantan o permiten ser suplantados, generan disturbios durante la evaluación o cometen plagio. Cualquier otra acción que vulnere las normas establecidas también será motivo de expulsión inmediata del proceso.