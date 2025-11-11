Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU anuncia suspensión temporal del servicio por "motivos de fuerza mayor"
La ATU informó a los usuarios que esta suspensión es temporal y que la consecionaria ya se encuentra realizando las acciones necesarias para restablecer la operación de la Línea 2 del Metro lo antes posible.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció este martes 11 de noviembre la suspensión temporal del servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao "por motivos de fuerza mayor". Según comunicó la entidad, desde el concesionario a cargo del proyecto ya se vienen ejecutando las labores técnicas y operativas necesarias para reanudar el servicio en el menor tiempo posible.
Hasta el momento, ni la ATU ni el concesionario han brindado mayores detalles sobre las razones específicas de la suspensión, tampoco han informado una fecha estimada para la reanudación del servicio. En su comunicado, la entidad señaló únicamente que se vienen realizando las acciones técnicas necesarias para restablecer la operación lo antes posible y pidió la comprensión de los usuarios.
ATU anuncia suspensión del servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Foto: X/@ATU_GobPerú
Ruta y horario de la Línea 2 del Metro de Lima
Según la página oficial del Metro de Lima, el servicio de la Línea 2 opera todos los días del año desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., con apertura de estaciones a las 5:55 a.m. La ruta recorre las siguientes estaciones:
- Puerto del Callao
- Buenos Aires
- Juan Pablo II
- Insurgentes
- Carmen de la Legua
- Óscar Benavides
- San Marcos
- Elio
- La Alborada
- Tingo María
- Parque Murillo
- Plaza Bolognesi
- Estación Central
- Manco Cápac
- Cangallo
- 28 de Julio
- Nicolás Ayllón
- Circunvalación
- San Juan de Dios
- Evitamiento
- Óvalo Santa Anita
- Colectora Industrial
- Hermilio Valdizán
- Mercado Santa Anita
- Vista Alegre
- Prolongación Javier Prado
- Municipalidad de Ate.
Ruta Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Foto:Metro de Lima
