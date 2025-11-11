Suspenden Línea 2 del Metro de Lima y Callao por "motivos de fuerza mayor", anunció ATU | Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció este martes 11 de noviembre la suspensión temporal del servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao "por motivos de fuerza mayor". Según comunicó la entidad, desde el concesionario a cargo del proyecto ya se vienen ejecutando las labores técnicas y operativas necesarias para reanudar el servicio en el menor tiempo posible.

Hasta el momento, ni la ATU ni el concesionario han brindado mayores detalles sobre las razones específicas de la suspensión, tampoco han informado una fecha estimada para la reanudación del servicio. En su comunicado, la entidad señaló únicamente que se vienen realizando las acciones técnicas necesarias para restablecer la operación lo antes posible y pidió la comprensión de los usuarios.

ATU anuncia suspensión del servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Foto: X/@ATU_GobPerú

Ruta y horario de la Línea 2 del Metro de Lima

Según la página oficial del Metro de Lima, el servicio de la Línea 2 opera todos los días del año desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., con apertura de estaciones a las 5:55 a.m. La ruta recorre las siguientes estaciones:

Puerto del Callao

Buenos Aires

Juan Pablo II

Insurgentes

Carmen de la Legua

Óscar Benavides

San Marcos

Elio

La Alborada

Tingo María

Parque Murillo

Plaza Bolognesi

Estación Central

Manco Cápac

Cangallo

28 de Julio

Nicolás Ayllón

Circunvalación

San Juan de Dios

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

Vista Alegre

Prolongación Javier Prado

Municipalidad de Ate.

Ruta Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Foto:Metro de Lima

