HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Sociedad

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Hay tres carreras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que resaltan por su bajo porcentaje de ingresantes durante el examen de admisión 2026.

Hay tres carreras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en las que pocos postulantes lograron obtener una vacante.
Hay tres carreras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en las que pocos postulantes lograron obtener una vacante. | Foto: Composición LR/ Andina

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se realizó los días 4, 5, 11 y 12 de octubre de este año. Ingresar a la Decana de América es un proceso exigente que demanda largas horas de estudio y preparación por parte de los jóvenes postulantes. Por ello, obtener una vacante en cualquiera de sus carreras representa un logro significativo. En ese contexto, existen programas académicos particularmente competitivos, con un bajo porcentaje de ingreso: en uno de ellos, menos del 2% de postulantes logró obtener una vacante en este último examen de admisión.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Oficina Central de Admisión (OCA) y La República, hay tres carreras en San Marcos que registran muy pocos ingresantes debido a su alto nivel de exigencia.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Todos ingresaron: San Marcos y sus 2 carreras donde el 100% de postulantes lograron vacante en último examen de admisión

lr.pe

¿Cuáles son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar?

Las carreras más difíciles de ingresar en San Marcos son Medicina Humana, Ingeniería de Sistemas y Arquitectura y Urbanismo. La carrera de Medicina Humana registró un porcentaje de ingreso de apenas 1,17%: de un total de 4.709 postulantes, solo 55 lograron una vacante. Por su parte, Ingeniería de Sistemas alcanzó un 3,10% de ingresantes, ya que de 1.033 postulantes, únicamente 32 fueron admitidos.

Finalmente, en la carrera de Arquitectura y Urbanismo, solo el 3,36% de postulantes consiguió una vacante. De un total de 595 estudiantes, apenas 20 lograron obtener un cupo para esta profesión.

PUEDES VER: Joven de Carabayllo ingresa en primer puesto a Ingeniería de Minas en San Marcos con peculiar método: "Me tomó unas horas"

lr.pe

¿Cuáles son carreras de San Marcos donde ingresaron todos sus estudiantes?

Durante el último proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), hubo dos carreras en las que todos los postulantes lograron ingresar en la sede de San Juan de Lurigancho (SJL). Una de ellas fue Auditoría Empresarial y del Sector Público, donde, de los 12 postulantes, el 100% obtuvo una vacante. Aunque se ofrecieron 20 plazas, finalmente solo una docena de jóvenes decidió postular.

La otra carrera fue Presupuesto y Finanzas Públicas, en la que también el 100% de los postulantes obtuvo una vacante. En total, 18 jóvenes de los 20 cupos disponibles postularon en la sede de San Juan de Lurigancho (SJL), destacando el esfuerzo y la preparación de los estudiantes que alcanzaron su ingreso.

¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece una amplia variedad de carreras para los jóvenes postulantes que aspiran a ingresar a la Decana de América. Entre sus programas académicos destacan áreas como Medicina, Ingeniería, Derecho y Literatura, entre otras. A continuación, se mencionan algunas de las principales carreras que brinda la institución.

  • Medicina Humana
  • Odontología
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Ciencia de los Alimentos
  • Toxicología
  • Tecnología Médica
  • Psicología
  • Nutrición
  • Obstetricia
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Ambiental
  • Derecho
  • Literatura

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

LEER MÁS
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
Estas son las carreras técnicas del sector salud que ofrece la UNMSM: técnólogos médicos pueden recibir un sueldo de hasta S/ 4 mil

Estas son las carreras técnicas del sector salud que ofrece la UNMSM: técnólogos médicos pueden recibir un sueldo de hasta S/ 4 mil

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

LEER MÁS
¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

LEER MÁS
Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Sociedad

Marcha de 25 de octubre: ¿transportistas participarán en manifestación convocada por la Generación Z?

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025