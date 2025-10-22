Hay tres carreras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en las que pocos postulantes lograron obtener una vacante. | Foto: Composición LR/ Andina

Hay tres carreras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en las que pocos postulantes lograron obtener una vacante. | Foto: Composición LR/ Andina

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se realizó los días 4, 5, 11 y 12 de octubre de este año. Ingresar a la Decana de América es un proceso exigente que demanda largas horas de estudio y preparación por parte de los jóvenes postulantes. Por ello, obtener una vacante en cualquiera de sus carreras representa un logro significativo. En ese contexto, existen programas académicos particularmente competitivos, con un bajo porcentaje de ingreso: en uno de ellos, menos del 2% de postulantes logró obtener una vacante en este último examen de admisión.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Oficina Central de Admisión (OCA) y La República, hay tres carreras en San Marcos que registran muy pocos ingresantes debido a su alto nivel de exigencia.

¿Cuáles son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar?

Las carreras más difíciles de ingresar en San Marcos son Medicina Humana, Ingeniería de Sistemas y Arquitectura y Urbanismo. La carrera de Medicina Humana registró un porcentaje de ingreso de apenas 1,17%: de un total de 4.709 postulantes, solo 55 lograron una vacante. Por su parte, Ingeniería de Sistemas alcanzó un 3,10% de ingresantes, ya que de 1.033 postulantes, únicamente 32 fueron admitidos.

Finalmente, en la carrera de Arquitectura y Urbanismo, solo el 3,36% de postulantes consiguió una vacante. De un total de 595 estudiantes, apenas 20 lograron obtener un cupo para esta profesión.

¿Cuáles son carreras de San Marcos donde ingresaron todos sus estudiantes?

Durante el último proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), hubo dos carreras en las que todos los postulantes lograron ingresar en la sede de San Juan de Lurigancho (SJL). Una de ellas fue Auditoría Empresarial y del Sector Público, donde, de los 12 postulantes, el 100% obtuvo una vacante. Aunque se ofrecieron 20 plazas, finalmente solo una docena de jóvenes decidió postular.

La otra carrera fue Presupuesto y Finanzas Públicas, en la que también el 100% de los postulantes obtuvo una vacante. En total, 18 jóvenes de los 20 cupos disponibles postularon en la sede de San Juan de Lurigancho (SJL), destacando el esfuerzo y la preparación de los estudiantes que alcanzaron su ingreso.

¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece una amplia variedad de carreras para los jóvenes postulantes que aspiran a ingresar a la Decana de América. Entre sus programas académicos destacan áreas como Medicina, Ingeniería, Derecho y Literatura, entre otras. A continuación, se mencionan algunas de las principales carreras que brinda la institución.

Medicina Humana

Odontología

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Ciencia de los Alimentos

Toxicología

Tecnología Médica

Psicología

Nutrición

Obstetricia

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Ingeniería de Minas

Ingeniería Ambiental

Derecho

Literatura

