Los jóvenes, a pesar de su corta edad, pueden realizar sacrificios con tal de lograr un objetivo. David Morales conoce esta lección, lo que le permitió ingresar como primer puesto en la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Todavía cursa su último año de secundaria, pero el joven que reside en El Agustino entiende que se necesita esfuerzo para obtener una vacante en una de las universidades más prestigiosas del país. De hecho, más allá de su preparación académica, comprende que su familia también contribuyó a su ingreso.

"Me nació el gusto por organizar"

David Morales Basurto tiene 17 años y empezó su preparación preuniversitaria mientras aún está en el colegio. Desde niño, identificó su interés por participar en la organización de eventos. "Desde muy chiquito, me gustaba ayudar a preparar la cena familiar de Navidad y a organizar juegos con mis amigos. Desde pequeño, me nació el gusto por organizar", contó en una entrevista para La República.

Por este motivo, eligió la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital y escogió a la 'Decana de América' por el prestigio que ostenta. Así, se inscribió en la Academia Cemta de su distrito. Nuestro protagonista resaltó que su preparación iba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sus descansos consistían en almorzar y en otras distracciones mínimas.

Además, aceptó que adaptarse a una nueva rutina para ingresar a la UNMSM le costó inicialmente y fue difícil mantener la concentración en todo momento. Por ello, agradeció el apoyo de sus profesores Andrés Romero y Ricardo Carrera durante el ciclo de preparación. "También estuvo el psicólogo Jesús en su departamento psicopedagógico, que me ayudaba a tener estabilidad emocional", comentó.

"Siempre hay que hacer sacrificios para las metas que te propongas"

Para ser 'cachimbo', David tuvo que dejar sus principales hobbies con tal de asegurar ser un estudiante de San Marcos. "Siempre hay que hacer sacrificios para las metas que te propongas. En mi caso, en las tardes solía jugar con mis amigos y salir un rato, pero tuve que dejar esos hábitos para enfocarme en lo que quería, que era ingresar", sostuvo.

La familia siempre será un pilar fundamental para cualquier joven con grandes aspiraciones. Por tanto, David recalcó el rol de su papá, no solo en sus estudios, sino en la contribución al hogar. "Mi padre es mototaxista y, con esta realidad que tenemos de la inseguridad, con este riesgo de salir a las calles mototaxiando, creo que es un gran esfuerzo", señaló.

El hermano mayor de David, ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), también aportó a la hazaña de nuestro protagonista. Por ser egresado de Ingeniería, pudo solventar las dudas que tenía luego de las clases e incluso le facilitó la elección de la carrera a la que postuló.

"Confío en que puedo lograr lo que me propongo"

El orgullo de los Morales Basurto rindió el examen de admisión de la 'Decana de América' en la primera mitad de octubre de 2025. Tras varios meses de preparación, el joven de El Agustino logró el mérito de ser el primer lugar en Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital. Para ello, obtuvo 1.395,50 puntos.

Por último, David siente bastante optimismo en su primer año como 'cachimbo' sanmarquino. Sin duda, aspira a no jalar ningún curso a lo largo de su carrera profesional. Por otro lado, tiene expectativas de trabajar en una empresa del sector y ayudar, tal como hacía en los eventos en los que participaba desde niño. "Puede pasar cualquier cosa, el futuro no es cierto, pero confío en que puedo lograr lo que me propongo en mi futuro", cerró.

