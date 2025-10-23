HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Primer puesto de Ingeniería Logística en UNMSM cuenta cómo fue su preparación: "Siempre hay que hacer sacrificios"

Con 17 años y en quinto de secundaria, David Morales logró el puntaje máximo en su carrera tras rendir el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

David Morales ingresó a la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en San Marcos.
David Morales ingresó a la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en San Marcos. | Foto: composición Carlos Marin/LR/UNMSM

Los jóvenes, a pesar de su corta edad, pueden realizar sacrificios con tal de lograr un objetivo. David Morales conoce esta lección, lo que le permitió ingresar como primer puesto en la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Todavía cursa su último año de secundaria, pero el joven que reside en El Agustino entiende que se necesita esfuerzo para obtener una vacante en una de las universidades más prestigiosas del país. De hecho, más allá de su preparación académica, comprende que su familia también contribuyó a su ingreso.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

"Me nació el gusto por organizar"

David Morales Basurto tiene 17 años y empezó su preparación preuniversitaria mientras aún está en el colegio. Desde niño, identificó su interés por participar en la organización de eventos. "Desde muy chiquito, me gustaba ayudar a preparar la cena familiar de Navidad y a organizar juegos con mis amigos. Desde pequeño, me nació el gusto por organizar", contó en una entrevista para La República.

Por este motivo, eligió la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital y escogió a la 'Decana de América' por el prestigio que ostenta. Así, se inscribió en la Academia Cemta de su distrito. Nuestro protagonista resaltó que su preparación iba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sus descansos consistían en almorzar y en otras distracciones mínimas.

Además, aceptó que adaptarse a una nueva rutina para ingresar a la UNMSM le costó inicialmente y fue difícil mantener la concentración en todo momento. Por ello, agradeció el apoyo de sus profesores Andrés Romero y Ricardo Carrera durante el ciclo de preparación. "También estuvo el psicólogo Jesús en su departamento psicopedagógico, que me ayudaba a tener estabilidad emocional", comentó.

PUEDES VER: Su pasión es el fútbol, pero logró ser segundo puesto en Administración de Turismo en San Marcos: "Me veo en Hong Kong"

lr.pe

"Siempre hay que hacer sacrificios para las metas que te propongas"

Para ser 'cachimbo', David tuvo que dejar sus principales hobbies con tal de asegurar ser un estudiante de San Marcos. "Siempre hay que hacer sacrificios para las metas que te propongas. En mi caso, en las tardes solía jugar con mis amigos y salir un rato, pero tuve que dejar esos hábitos para enfocarme en lo que quería, que era ingresar", sostuvo.

La familia siempre será un pilar fundamental para cualquier joven con grandes aspiraciones. Por tanto, David recalcó el rol de su papá, no solo en sus estudios, sino en la contribución al hogar. "Mi padre es mototaxista y, con esta realidad que tenemos de la inseguridad, con este riesgo de salir a las calles mototaxiando, creo que es un gran esfuerzo", señaló.

El hermano mayor de David, ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), también aportó a la hazaña de nuestro protagonista. Por ser egresado de Ingeniería, pudo solventar las dudas que tenía luego de las clases e incluso le facilitó la elección de la carrera a la que postuló.

PUEDES VER: Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

lr.pe

"Confío en que puedo lograr lo que me propongo"

El orgullo de los Morales Basurto rindió el examen de admisión de la 'Decana de América' en la primera mitad de octubre de 2025. Tras varios meses de preparación, el joven de El Agustino logró el mérito de ser el primer lugar en Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital. Para ello, obtuvo 1.395,50 puntos.

Por último, David siente bastante optimismo en su primer año como 'cachimbo' sanmarquino. Sin duda, aspira a no jalar ningún curso a lo largo de su carrera profesional. Por otro lado, tiene expectativas de trabajar en una empresa del sector y ayudar, tal como hacía en los eventos en los que participaba desde niño. "Puede pasar cualquier cosa, el futuro no es cierto, pero confío en que puedo lograr lo que me propongo en mi futuro", cerró.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Su pasión es el fútbol, pero logró ser segundo puesto en Administración de Turismo en San Marcos: "Me veo en Hong Kong"

Su pasión es el fútbol, pero logró ser segundo puesto en Administración de Turismo en San Marcos: "Me veo en Hong Kong"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inauguró ascensores en la Costa Verde, pero hoy están inoperativos y vandalizados

Municipalidad de Lima inauguró ascensores en la Costa Verde, pero hoy están inoperativos y vandalizados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025