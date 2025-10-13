HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Un grupo de 23 estudiantes de Annie’s School en San Juan de Miraflores ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos después de 10 meses de intensa preparación.

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM | Foto: La República.

En un hecho insólito en San Juan de Miraflores (SJM), todos los alumnos de un salón del colegio Annie’s School logró superar el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Luego de dedicar 10 meses de preparación intensa, donde combinaron sus clases escolares con largas jornadas de estudio que alcanzaban hasta las 12 horas diarias, 23 jóvenes, de entre 15 y 17 años, consiguieron ingresar a diferentes disciplinas, desde Ingeniería Biomédica hasta Computación Científica.

Los casos más resaltantes fueron el de Aldahir Aramburú y Brayan Huamaní, quienes alcanzaron el primer puesto en las especialidades de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Nuclear, esta última carrera se lanzó este 2025 y la UNMSM es la única institución de educación superior que dicta esta profesión. En conversación con La República, la directora del colegio, Ana Juscamayta Meza, resaltó el trabajo en equipo que se tuvo para esta meta.

PUEDES VER: Dos promociones de colegio en Carabayllo ingresan a San Marcos 2026: primer puesto logra más de 1.400 puntos

Estudiantes de colegio de SJM aseguran sus estudios en la UNMSM

A menos de un año de terminar el colegio, 23 escolares de quinto de secundaria de la institución educativa Annie’s School lograron asegurar su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde iniciarán sus estudios de pregrado el próximo año. El grupo se dividió en 10 mujeres y 13 hombres, quienes ingresaron a las siguientes carreras:

  • Ingeniería Agroindustrial
  • Investigación Operativa
  • Gestión Tributaria
  • Geografía
  • Matemática
  • Ingeniería de las aguas
  • Ingeniería Textil
  • Ingeniería de Mecánica de Fluidos
  • Ingeniería Biomédica
  • Estadística
  • Ingeniería Nuclear
  • Presupuesto y Finanzas Públicas
  • Conservación y Restauración
  • Química
  • Computación Científica

¿Qué estrategias de estudio usaron los escolares para ingresar a la UNMSM?

Los jóvenes se prepararon desde enero de 2025, estudiando jornadas de entre 10 y 12 horas diarias durante varios meses. Si bien el horario de la institución educativa es de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los ahora ingresantes terminaban sus clases preuniversitarias cerca de las 7 de la noche.

“Desde el verano se han preparado. En enero y febrero tuvieron sus interdiarios y en marzo empezamos con más fuerza. Tenemos un ciclo verano desde enero. Los chicos de selección son justamente los que quieren ingresar y ellos asisten”, refirió Juscamayta.

La directora de Annie’s School indicó que desde primer año de secundaria se evalúa a cada uno de los estudiantes, siendo los más destacados en el ámbito académico seleccionados para preparar su ingreso a la UNMSM.

¿Qué carreras se enseñan en la UNMSM?

La UNMSM cuenta con una sólida y diversa oferta académica centrada en las áreas de ingeniería, medicina y ciencias sociales. Sus facultades más destacadas imparten programas especializados que forman a los escolares para convertirse en profesionales de alto nivel en distintas ramas técnicas y científicas. Algunas de las carreras más solicitadas son:

  • Ingeniería Nuclear
  • Derecho
  • Administración
  • Medicina
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Sistemas
  • Negocios Internacionales.
