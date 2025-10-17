Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos
La banda estadounidense de pop rock, Imagine Dragons, se presentará por primera vez en Perú con un espectacular show en el Estadio San Marcos. Aquí te contamos el setlist, los horarios y todo lo que debes saber.
Imagine Dragons se presentará en Lima por primera vez. La aclamada banda de pop rock estadounidense ofrecerá un espectáculo memorable el próximo domingo 19 de octubre en el estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima.
El grupo deleitará a sus seguidores con sus temas más emblemáticos. Su álbum debut, ‘Night Visions’, lanzado en 2012, catapultó su fama internacional gracias a la exitosa canción It’s Time. Al año siguiente, el sencillo Year In Rock consolidó su popularidad, mientras que la revista Rolling Stone destacó Radioactive como “el mayor éxito de rock del año”.
¿Cuál sería el posible setlist del concierto de Imagine Dragons en Lima?
El esperado posible setlist del concierto de Imagine Dragons en el estadio San Marcos incluye una cuidada selección de sus más grandes éxitos, los cuales han dejado una huella significativa en su trayectoria musical. Los fanáticos podrán disfrutar de una noche llena de energía y nostalgia, reviviendo los temas que han definido la carrera de la banda.
- Fire in These Hills
- Thunder
- Bones
- Take Me to the Beach
- Shots
- Whatever It Takes
- I’m So Sorry
- Bad Liar
- Nice to Meet You
- Wake Up
- Radioactive
- Demons
- Natural
- Walking the Wire
- Sharks
- Enemy
- Eyes Closed
- In Your Corner
- Don’t Forget Me
- Believer
¿Fecha y hora confirmada del concierto de Imagine Dragons en Lima?
El esperado concierto de Imagine Dragons en Lima está programado para este domingo 19 de octubre en el estadio de San Marcos, que se encuentra entre las avenidas Venezuela, Colonial y Universitaria.
La empresa Live Nation Perú, encargada de la organización del evento, anunció a través de sus redes sociales que las puertas del recinto se abrirán a las 4.00 p. m. El espectáculo dará inicio a las 8.00 p. m. y se espera que concluya aproximadamente a las 10.30 p. m.