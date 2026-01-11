HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bono Escolaridad 2026 ya tiene fechas de pago en enero: quiénes cobran y cuánto recibirán

El cronograma de pago varía por sector, que inicia el 21 de enero para distintos trabajadores del sector público.

El cronograma de pagos del Bono de Escolaridad para los trabajadores varía según el sector al que pertenecen.
El cronograma de pagos del Bono de Escolaridad para los trabajadores varía según el sector al que pertenecen. | Difusión

El inicio del 2026 llega con un alivio económico para un sector de trabajadores del Estado. El Bono Escolaridad vuelve a estar incluido en el Presupuesto del Sector Público, aprobado mediante la Ley N.º 32513, publicada el 4 de diciembre de 2025, y establece el pago de este beneficio durante el primer mes del año.

De acuerdo con la norma, la bonificación por escolaridad asciende a S/400 y, en la mayoría de casos, se incorpora en la planilla correspondiente a enero de 2026, según el cronograma fijado por las distintas entidades públicas.

Cronograma de pago por sectores

El abono se realiza de manera escalonada, de acuerdo con el sector al que pertenezcan los trabajadores:

  • Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.
  • Jueves 22 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Viernes 23 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.
  • Lunes 26 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿Quiénes reciben el Bono Escolaridad?

El beneficio alcanza a diversos trabajadores del sector público, entre ellos:

  • Servidores nombrados y contratados bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N.º 276, 728 y 1057, así como las leyes N.º 29944, 30057, 30512 y 29709.
  • Docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria (Ley N.º 30220).
  • Personal de salud regulado por el Decreto Legislativo N.º 1153.
  • Obreros permanentes y eventuales del Estado.
  • Efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
  • Pensionistas a cargo del Estado en los regímenes correspondientes.

Sin embargo, los profesores contratados y auxiliares de educación, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, recibirán el bono recién hacia fines de junio, debido a la falta de aprobación del reglamento específico para su pago en enero.

Requisitos para acceder al Bono Escolaridad

Para cobrar la bonificación por escolaridad en enero de 2026, los trabajadores deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Estar laborando a la fecha de vigencia de la norma, o encontrarse con descanso vacacional, licencia con goce de haber o percibiendo subsidios conforme a la Ley N.º 26790.
  • Tener una antigüedad mínima de tres meses. En caso de no cumplir este plazo, el monto se paga de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

