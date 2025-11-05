El Ministerio de Educación autorizó la transferencia de más de S/175 millones para asegurar el pago del incremento salarial y asignaciones de 419.000 docentes en Perú. | Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) autorizó la transferencia de más de S/175 millones a los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, con el fin de asegurar el pago del incremento salarial y las asignaciones de los profesores que desempeñan cargos directivos o de especialistas en educación básica y técnico-productiva.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 229-2025-EF, esta medida permitirá complementar el financiamiento del primer tramo del incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) y garantizar el pago oportuno a 419.000 docentes nombrados y contratados en todo el país.

Aumento para fortalecer la Carrera Pública Magisterial

El titular del Minedu, Jorge Figueroa, destacó que la decisión busca reconocer la labor del magisterio y fortalecer la Carrera Pública Magisterial. “Con esta medida, se garantiza el pago oportuno de la remuneración docente y se reafirma el compromiso del Estado con el reconocimiento de la labor del maestro”, subrayó el ministro.

El incremento salarial se enmarca en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 y se ejecutará con cargo al presupuesto institucional del Minedu.

Aumento del salario docente

En marzo de este año, el piso salarial de los profesores subió de S/3.100 a S/3.300, como parte del compromiso del Gobierno con el sector educativo. Actualmente, la remuneración de un docente con jornada de 30 horas oscila entre S/3.300 y S/6.931, mientras que aquellos con jornada de 40 horas perciben entre S/4.400 y S/9.241, según su escala magisterial.

La reciente transferencia también cubrirá asignaciones por jornada adicional para los maestros que han asumido encargos directivos o jerárquicos, garantizando que sus responsabilidades adicionales se reflejen en su ingreso mensual.

